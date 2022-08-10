去年11月，廣州市南沙區政府公布了《廣州市南沙區建築和交通工程專業港澳人才職稱評價管理辦法（試行）》，讓在建築工程和交通工程兩大領域工作的港澳專業技術人才，可以在廣州南沙申報職稱評價。上月尾，16名港澳工程技術人員通過評審並獲得頒發職稱證書，成為第一批在內地取得建築工程和交通工程專業職稱的港澳工程人才。

要點一，職稱證書開拓了整個內地市場。職稱的全名是專業技術人員職業資格，是內地專業技術人才管理體系中十分重要的一個組成部分。如果某人獲頒職稱證書，就代表他在內地從事專業技術工作的專業程度資格獲得認定。一般來說，職稱在每一領域設有初級、中級、高級、正高級四種證書可以考取，這種分級在某些專業裏略有不同。

由於香港沒有等同於內地的職稱評審制度，因此過往內地對本港專業人士的水平欠缺了解，妨礙了他們北上發展的機會。這趟本港建築工程和交通工程專業人士在內地考獲職稱後，內地業界就能馬上評估香港工程師屬哪個級別，對香港工程師在內地發展業務有莫大的幫助。這是港澳專業人才第一次被正式納入國家的人才評價系統，職稱證書在全國各地都適用。所以，說一紙職稱證書立刻敲開了內地龐大市場的大門，也絕不是甚麼誇大其詞的話。

要點二，絕對正面的開端。目前，內地職稱評審制度的涵蓋面很廣，從這次的工程技術到電子商務、程式設計、經濟專業、會計專業、知識產權、資產評估、統計、科研、環保工程、衞生醫療，甚至連教育都有。香港在當中的很多範疇裏都享有領前優勢，因此，如果國家把職稱評審制度向本港的專業人士擴闊，對香港很多行業所能造成的正面影響都必然是大得難以估計的。

要點三，希望特區政府全力推動。如果國家向香港擴闊職稱評審制度，就等於為我們的專業人士開拓了一整片新天，此舉帶來的影響可以從兩方面理解。首先，我們一直說香港未來的發展在很大程度上取決於能否成功融入大灣區，以至國家的發展大局。擴闊內地的職稱評審制度直接鼓勵了本港的專業人士開拓內地市場，在融入國家發展方面的影響肯定是正面的。其次，在當下國際關係不穩，可能損及香港未來發展的時候，讓大批專業人士獲得在內地工作或發展業務的機會，絕對可以成為刺激本港經濟再次高速發展的激活點。

特區政府很快會就2022年施政報告展開公眾諮詢，舉行約30場諮詢會，聽取社會各界的意見。希望政府認真評估擴闊內地職稱評審制度對香港的正面影響，把首批本港工程技術人員通過內地評審並獲得頒發職稱證書一事，看作一項長遠計劃的濫觴，跟內地有關部門聯絡，全力推動內地擴闊職稱評審制度，造福香港眾多的專業。