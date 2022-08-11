功夫茶：膠袋徵費又要加　環保Hea做真羞家

疫慌持續，經濟凋敝，百業蕭條；通關路長，百姓惆悵。長太息以掩涕兮，哀民生之多艱！喺咁嘅環境下，一個稍為關心民瘼嘅政府，好應該推多啲政策為民紓困，與民休息，而唔係動輒寓禁於徵，加重市民負擔，一味驚窮人餓唔死咁款！

各位，膠袋徵費計劃由2009年實施，至今已逾10年，維持5毛錢收費。不過，政府擬提高收費至最低一蚊，並取消現時對盛載冰凍或冷凍食品塑膠購物袋嘅豁免。當局又擬收緊豁免嘅情況，只有購買冇包裝或並非完全載於任何包裝嘅食品等，才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則。

嗱！立法會相關小組委員會尋日開會，對膠袋徵費加價雖然有唔同意見，之不過，不食人間煙火嘅議員並不多，有議員就強烈表示不滿，直斥政府加膠袋徵費係推卸責任、冇做好公眾教育，坦言「一蚊都唔應該加、一毫子都唔應該有」，反指政府倘若認為徵費有助減少使用膠袋，點解唔加到500蚊？咁一定更有成效喇！又有議員指，就算今趟增加膠袋徵費至一蚊，過後發覺冇乜成效，又話要加？長遠而言應該改變市民購物習慣。

講真，膠袋徵費即使加到兩蚊，起初或會有效，之不過，市民好快習以為常，就不當一回事。近年堆填區啲膠袋棄置量有回升趨勢，而海洋啲膠垃圾實情已氾濫成災！講來講去，除咗政府推行環保教育欠積極，推行環保政策思維又嚴重滯後及多漏洞，呢嗱，一個垃圾收費，由2005年首次提出議案又終止審議，大哥，長達17年至今仍未落實，可想而知，香港搞環保係幾咁口水多、無尿屙吖！

環保署就話，政府會視乎棄置量調整徵費金額，但市民有權選擇是否購買膠袋，稱一蚊徵費係起步點，如議員建議多於一蚊亦會尊重其意見云云。有議員就直言，增加膠袋徵費「肉痛係基層，環保係全港」；可能有米市民會認為「兩蚊一個膠袋濕濕碎」，並反問政府如認為增加徵費金額有效，何不加到一張金牛？當加到一千蚊一個膠袋，肯定冇人會用啦！一次過解決「濫膠」，如此豈非天下太平？

議員批評政府所謂立法會如認為徵費增值大於一蚊會尊重議員嘅言論，係不負責任！批評得好！依家唔係愈加得多就愈巴閉，政府自己搞環保樣樣Hea做，經常有頭威冇尾陣，依家甚至話若加多於一蚊會尊重議員言論，咁市民嘅意見唔通就可視之為草芥，不必尊重？搞環保不是應該為之於未有、治之於未亂嗎？今香港淪為膠港，亂已成而後思治之，又淨係識向市民開刀，環保高官唔覺得羞家嗎？此時此刻，民生多困，加一毛錢都嫌多！話加到兩蚊，直頭與民為敵，實冇好結果㗎！