世界視線：破門抄查特朗普　美國撕裂恐更深

美國聯邦調查局（FBI）探員突擊搜查前總統特朗普位於佛羅里達州的寓所海湖莊園，據報行動和特朗普有否從白宮帶走機密文件的調查有關，FBI人員甚至撬開保險箱。消息震驚美國政壇，皆因過往從未有前總統住所遭FBI搜查的先例，就連當年鬧得熱烘烘的水門事件，也未搞出如此局面。特朗普對此極為震怒，狠批搜查行動是民主黨意圖阻止他再度競選總統的一次政治攻擊。

在FBI搜查之際，特朗普正身處紐約市。他其後發文指摘政府把司法系統武器化，形容「這只會在第三世界國家發生」；又稱行動是極不想他參加2024年總統選舉的激進左翼之舉。法庭需要司法部最高級別官員同意及簽署，才能對一位前總統發出搜查令。《華盛頓郵報》指做法極不尋常，司法部和FBI則三緘其口，白宮更聲稱總統拜登事前不知情，雙方「扯貓尾」味濃。

事件無可避免地加深左右兩派撕裂，大批共和黨支持者在網上口誅筆伐，稱民主黨除了竊取2020年大選，又製造事端打算插贓嫁禍；也有人質問為何司法部遲遲不起訴總統拜登兒子亨特，以及涉嫌內幕交易的眾議院議長佩洛西丈夫保羅。另有支持者駕車到海湖莊園聲援特朗普。民主黨人則認為，特朗普必定有着眾多不可告人的秘密，揚言要把他繩之以法。

民主存在的前提主要有3點，分別是：不同政治派別可以對話談判，在國家利益問題上合作；大多數人接受選舉結果，即使當選的是死對頭；大多數人相信法律司法公正。但放諸今天意識形態、黨爭至上的美國，上述元素幾近崩潰。試想像一下，倘若把特朗普送進監獄，他的粉絲會有甚麼反應？又假設2024年共和黨上台，又會有多少人要求把拜登送進監牢？

綜合最新民調，特朗普仍是2024年共和黨總統候選人大熱。民主黨再三希望找出證據把特氏治罪，被指犯了政壇大不韙，恐怕讓國家進一步分裂甚至觸發內戰。美國現在同時與中俄硬碰硬，世界已徘徊在三次大戰邊緣。但在政黨政治及個人利益至上的氛圍下，華盛頓的政客難道還會理會國家的前途？