正論：國泰爛帳難止蝕　救亡不如注新血

獲港府近300億元注資和補貼的國泰航空，依然難逃愈做愈燶的厄運。今年上半年大幅虧損近50億元，客運及貨運業務持續未見起色，更累計拖欠港府11.7億元優先股股息。事實擺在眼前，國泰管理無能，歷年來又自恃店大而欺客，即使入境限制放寬，這間千瘡百孔的航空公司想要短期內起死回生，難如登天。

國泰航空公布中期業績，2022年上半年大幅虧損49.99億元，去年同期虧損則為75.65億元，雖虧損放緩，但仍是蝕無止境。國泰將巨額虧損歸咎於與疫情相關的旅遊限制和檢疫要求，令其今年上半年可載客量減少26.6%；可用貨物噸千米數減少31%，整體載貨噸數減少4%至52.6萬噸。而旗下廉航香港快運於上半年亦錄得8.24億元虧損。

疫情就像一塊遮羞布，管理層大條道理不用為一盤爛帳「上身」，遑論反躬自省。但隨着疫情轉趨穩定，港府放寬入境限制，踏出同國際通關的第一步，國泰若仍持續虧損，不知還有何藉口抵賴？

當然，關始終要通，國泰管理層對此亦感到樂觀，表明已展開全面招聘計劃，期望未來18至24個月內招聘超過4,000名前線員工。兩年前才展開全球「大屠殺」，削減8,500個職位，即使僥倖逃過這一波裁員潮，部分國泰員工其後一樣遭受無情解僱，包括有剛生產需餵哺母乳的空姐，因拒絕接種疫苗而慘食「無情雞」。現在航空業寒冬稍見回暖，國泰急欲重聘舊人，都可謂「有事鍾無艷，無事夏迎春」。部分國泰舊人早已轉行，部分人則對這間公司心淡，國泰是否能如願大量增聘人手暫未可知，唯一可知的是，若國泰店大欺客的作風不變，即使航空業復常，客人一樣會蟬過別枝。

事實上，國泰的混帳事例層出不窮，例如月前便有乘客乘坐澳航從悉尼經墨爾本轉乘國泰返港，但國泰航班時間左改右改，原本11時30分改為11時，乘客提早抵達，卻又延至11時50分方可登機。場面混亂不特止，航班抵港後，機上約20名乘客的行李竟然不翼而飛，國泰彷彿事不關己一般，乘客被迫兩手空空入住檢疫酒店，連救命藥物也失去，怨氣沖天可想而知。

上述例子只是冰山一角，疫情艱難時期，國泰尚且不知服務質素為何物，好景時當乘客如草芥更是家常便飯。君不見，歷年來航班延誤、機位超賣、機件故障等事件不一而足，其國際排名早就跌跌不休。可以斷言，國泰已病入骨髓，港府幫國泰用錢填氹也是治標不治本。高官常言保國泰即是保香港國際航空樞紐，但一間爛到不能再爛的爛企業，究竟有甚麼代表性？何況目前入境限制並未完全撤銷，海外旅客來港依然關卡重重，連國際航空運輸協會高層都質疑香港已從國際航空地圖消失，還談何國際航空樞紐？

說到底，世界上又不獨只有國泰一家航空公司，所謂一雞死、一雞鳴，本地已有新航空公司投入市場，猶如為業界注入新血，不管怎麼看，都比國泰更值得令人期待。