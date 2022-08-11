產評：控通脹盡顯優勢　中美興衰促更替

正當美國通脹仍高企在數十年高位之際，中國通脹受控，全年平均通脹率目標有望實現，兩國經濟治理能力高下立見。在全球資金眼中，相對歐美經濟衰退甚至滯脹風險正急升，中國經濟形勢誠然相對穩定可測。隨着內地持續深化改革開放，加強地區經貿協作，論投資前景，長遠更具「吸金」條件。如今全球都期待中國抗疫取得階段性成果，恢復通關，為世界發展創新局！

今年以來，內地當局朝着3大目標發展，就是防疫、穩經濟和確保發展安全。如今，中國是各主要經濟體之中，新冠肺炎發病率最低、死亡人數最少的。內地上半年經濟按年增長2.5%，即使封城抗疫的第二季經濟仍能實現正增長，出口形勢基本保持穩定，這些成績，全球投資者有目共睹。

內地之所以通脹受控，在於充分發揮體制優勢，成功保持交通物流暢順，重點產業鏈、供應鏈與關鍵基礎設施正常運轉，並有力實現能源「穩價」和「保量」，成為有效抵禦國際能源價格大幅波動的「防火牆」。事實上，今年以來煤炭產能穩定，電煤運輸平穩有序，煤炭清潔高效利用，大型風電光伏基建加快建設，氣價電價穩定，與歐美氣價狂飆，通脹失控，形成了強烈的對比。此外，內地今夏糧產豐收，全年有望實現穩產增產，都有效化解俄烏戰爭下全球糧食供應短缺所帶來的風險外溢效應，亦成為穩控通脹的關鍵。

誠然，外部來自美國的圍堵及全球經濟逆風的挑戰有增無減，惟至今為止，中國總算能保持戰略定力，堅定做好自己的事，有效抵抗外部衝擊。相對而言，美國由始至終未有效解決自身經濟結構問題，只管諉過於人，以為遏制競爭者發展就能保住霸權，衰落有迹可尋。

如今，中國已成為世界第二大經濟體、第一大貨物貿易國，擁有14億多人口、逾4億中等收入群體、人均GDP超過1.2萬美元的超大規模市場、1.6億多戶市場主體、完善的產業鏈，還有全球規模最大的高速鐵路網、最大5G獨立組網網絡，這都是中國有力抵禦各種風險挑戰的堅實本錢。

無可否認，刻下防疫限制阻礙經濟復甦，而美國挑起台海紛爭，帶來重大地緣政治風險。惟中美博弈既是躲不過的坎，台海問題早晚成焦點，只有「既來之，則安之」，沉着應付。面對美國刻意將槍頭對外，中國更要做好自身高質量發展與高水平安全的良性互動，才能穩步前行，化險為夷，化危為機。

古語有云：「昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。不可勝在己，可勝在敵。」意指善戰的人，首先要做到使自己不被敵人打敗，然後等待機會戰勝敵人。如何在不能取勝別人的情況下，發展自己，把自己做大做強，確保不被別人打敗，穩住自身底盤，耐心等待敵人有疏漏和可乘之機的「勝機」出現，正是中國如今的最佳寫照。可以預期，中美脫鈎的趨勢會持續，前者致力建設，後者致力破壞，兩國不同的取向，將為世界經濟提供不一樣的發展道路，最終資金將有明智的選擇。