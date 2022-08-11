朋友說，若人民幣與美元的匯率升至1美元兌6.2元人民幣，中國很多問題便可迎刃而解，中國的發展戰略也因此會有所轉變。現時1美元大約兌換6.7元人民幣，若變成6.2元，人民幣便是顯著的升值，但不是大升，不過是回復貶值前的升值趨勢。不能以1985年美日廣場協議後的日圓升值（和其後貶值）相比，日圓那時的升值是美國操縱，人民幣若升值至1美元兌6.2元人民幣，屬中國主動，不受美國要挾，反而是針對美國，從中國的國家利益出發，變成與美元霸權抗衡。

人民幣升值至這個水平，最大的作用是向全球宣示，人民幣不再跟隨美元，或被動回應，而是要成為國際金融的重要力量，推動多元化，支持國際金融抵抗美元霸權，維護穩定，促進全球及各國的安穩發展。這與一直以來的韜光養晦不同，但更符合中國在1949年建國以來的特立獨行，堅持國際公義與發展的精神。正如在軍事方面，中國已不能繼續韜光養晦，而是要在美元霸權失控之際，挺身而出。

當然，人民幣升值不是外匯取消管制，自由放任。布雷頓森林體系是美元與黃金掛鈎，倫敦的戰後發展也是以離岸美元市場起家。人民幣大可參考，可避自由放任的弊端，也防範美元的衝擊，緊守外匯管制便進可攻退可守，立於不敗。

人民幣適當升值，可扭轉現時資金外流，且吸引外來資金。香港是現時全球各大國際金融中心中唯一不作政治制裁者，中國亦在加強開放歡迎外來資金。人民幣的在岸與離岸市場便可成為全球資金避難所（特別是避美國西方制裁），進一步加強現時資金流入之勢。外來資金充裕，政府再採較寬鬆政策，內地利率便少上升壓力，內地現時的各種債務危機也當易紓解。出口加了匯價，個別產品競爭力減少，可是中國出口太過強勁，貿易順差過大，外匯儲備實在不需還在增長。出口競爭力稍減，有助其他新興國家擴大出口。匯率上升，進口擴大，既抑制進口通脹，也幫助其他國家增加進口，甚至可用貿易協助處於困難的友好國家。同時中國可用人民幣援外和投資，使受惠國逐步擺脫美國操縱美元帶來的枷鎖。

人民幣在美元對所有貨幣攻擊之際適當升值，壓倒美元，容易觸發美國金融危機，同時會大大增強國民與國際社會對人民幣、對中國發展滿懷信心，意義和作用更大。