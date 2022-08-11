面對中國大陸大包圍軍演和鎖島的高壓態勢，台灣當局和美國採取了「淡化」處理，以掩飾驚恐和無能，繼續欺騙台灣民眾和國際視聽，顯示「鎮靜」和「一切都在掌控中」。

台灣方面，瞞報或極力縮小解放軍飛機、導彈和軍艦對台灣威脅程度，宣稱美國要求台灣在大陸軍演期間必須低調和冷處理。美國方面則聲稱佩洛西的竄訪台灣和解放軍的軍演，並沒有改變他們之前對台海形勢的估計，兩年內大陸不會武統；美國軍方還聲稱，未來幾周美國將派遣軍艦穿越台海。

台、美對當前形勢的這種描述和判斷，或是真的愚蠢之至，大大誤判，或是玩弄把戲，迷惑北京。然而不管怎樣，有關「台海現狀」已經被改變的事實擺在他們的面前，解放軍軍事大包圍、經濟大封鎖，隨時「無限期」和常態化，這個「現狀改變」的指向目標和壓力，不是一般的震懾一下台、美勾結「謀獨」，而是正在啟動「北平模式」，以武力和封鎖逼迫台灣當局接受「和平統一」、展開「兩岸政治協商」。

歷史證明，一旦這個模式啟動，就一定會有時間限制，不容無限拖延、不容台灣方面在談判桌上耍太多的花招。那麼台、美會怎麼應對呢？首先，他們當然會拒絕「談統」，這時北京必會對台施加更大的軍事壓力和經濟圍封壓力，必要時解放軍會拿下金門、馬祖，以示整個武統行動的決心和就要開始，這作用猶如當年「北平模式」時先拿下天津。到了這時，台灣當局若還是頑抗拒談，那等待它的就是泰山壓頂之勢的海陸空軍事行動，力求速戰速決，美軍膽敢馳援，那就「圍點打援」，消滅之！這時解放軍應似當年「百萬雄師過大江」般，發出戰鬥動員令，「解放台灣島，活捉蔡英文」！

與此同時，向台軍和一切抵抗力量發動強大政治攻勢，讓他們停止為蔡英文叛國漢奸集團賣命，掉轉槍口，反戈一擊！