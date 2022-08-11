台海局勢持續緊張之際，南韓外長朴振訪華之旅格外引人注目，這是南韓新政府上台後首位訪華的高級別官員，尤其是在目前這種敏感時刻，難免引起各種解讀。南韓和日本一樣都是美國在亞洲的軍事附庸，許多事情都要聽從美國指揮。但南韓和日本又不太一樣，前者尚能保持相對獨立自主的外交政策，對華政策也相對務實理性；後者則已徹底淪為美國打手，衝在反華第一線，外交上毫無獨立自主可言，甚至可以說已完全喪失國格。

早前美國眾議院議長佩洛西竄台後轉訪南韓，南韓總統和外長都避而不見，南韓官方更有意避開台灣問題，顯然不想被美國利用，也不想蹚渾水，這就是政治智慧。反觀日本政府卑躬屈膝，在佩洛西面前好像奴才似的，為了討好主子，還對台灣問題火上添油，唯恐天下不亂。韓日外交政策一尊一卑，形成鮮明對比。當然，南韓「怠慢」佩洛西顯然令老美非常不爽，有人聲稱這是「失誤」，甚至是對美韓關係的「侮辱」，真可謂上綱上線。人必自侮而後人侮之，老美就是不明白這個道理。

說到底，國與國之間只有永恒的利益。南韓作為中國的鄰居，而且是最大貿易夥伴，改善兩國關係符合彼此利益，即使美國不時從中搞鬼，例如薩德問題，南韓也盡量保持低調，不想過分刺激中國。最近美國拉攏韓日台組織所謂「晶片四方聯盟」，韓方還特別提出「應尊重中國強調的一個中國原則」。不像日本那樣，甘願充當反華爛頭蟀，不斷在台灣問題上煽風點火。

德國前總理默克爾曾告誡歐洲，俄羅斯是搬不走的鄰居，必須找到共存方式。同樣道理，中國也是搬不走的鄰居，更是愈來愈強大的鄰居，南韓深明此理，所以積極尋找共存之道。唯獨日本狂妄無知，肆意挑釁強鄰，這不是自取滅亡嗎？

小日本最大毛病就是不願承認歷史，也不敢面對現實。有位日本議員近日就日韓關係侃侃而談，聲稱「日本過去曾把韓國當作殖民地，考慮到這一點，日本對韓國來說，在某種意義上是老大哥一樣的存在」。此言一出，立即遭到南韓網民口誅筆伐，有人嘲諷道：「我們從沒想過把你們當兄弟，就算論輩分，我們還是你們爺爺呢。」其實，若要論輩分，中國人才是日本人的祖宗，不肖子孫欺師滅祖，終究難逃天譴。