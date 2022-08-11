公務員宣誓規定生效後，黃黑公僕口服心不服的情況至今不變。警方國安處日前拘捕4名公務員，兩人為「公務員Secrets」群組管理員，另兩人為消防處救護員。前兩者涉嫌違反《刑事罪行條例》的「作出具煽動意圖的作為」罪，後二人則涉及「詐騙」。

群組管理員分別任職民政事務總署文員，以及任職政府資訊科技總監辦公室系統分析主任。警方指二人涉嫌多次透過該社交群組發布具「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」的煽動意圖貼文。事發後，「公務員Secrets」一度收檔無法瀏覽，但昨日已有「公務員Secrets3.0」專頁成立，並揚言「煩請各位將之前平台的版規傳給我們。我們團隊早已身在外地，稿件一經刊登，所有對話會立即銷毀，務求密密實實。就讓我們合力發出應有的怒吼！」顯然不與港府作對誓不休。

管理員身在海外，當然有機會規避本港刑責，但投稿人若為本港公務員，只要投稿內容有刑事成分，警方必定可以找出相關人士。其實，公務員已宣誓效忠特區，若仍要搞對抗、吃裏扒外，倒不如辭職不幹，何必既要眷戀高薪厚祿鐵飯碗，又要千方百計挑骨頭，這樣做對僱主和僱員都沒有好處。既已選擇「糧支」便應該專心工作，這是打工仔最基本道義。

港府早前表示，現時所有在職約18萬公務員已簽署效忠聲明，而129名公務員在沒有合理解釋下，不理會或拒絕簽妥和交回有關聲明的，已於去年年底或之前全部離職。但事實證明，一紙聲明對公務員來說根本不算甚麼。治亂世，用重典，警方今次行動是一次很好的示範，讓這些黃黑公僕明白網上一切都是有迹可尋，「揪內鬼」行動必須持續進行。