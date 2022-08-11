要跟北京政權打交道，本來十分容易，雙方劃分好界線之後，各據畛域，各自為政，你不去打擾他們，他們絕對不來干涉你。最笨的人，是以為中國共產黨老實可欺，進而運用種種手段，試圖抹去邊界，挑戰對方的容忍程度。

毛主席老早說過：「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。」更具體地說，你若犯我一尺，當心失去一丈，閣下愈是貪心，愈會得不償失。近年來，最早吃虧的是日本，接着是香港，然後到美國，今日是台灣。

中國對釣魚島的主權問題向來忍讓，平白給日本長期佔據，也甚少哼聲，說要留待下一代人去處理。豈料，小日本因此以為中國可欺，竟在2012年宣布將該島「國有化」，此舉無異於得寸進尺，結果所失更多！北京一怒之下，命令海巡船大舉進入釣魚島水域，自此之後，該處就變成中日兩國共管的領域。

2019年，香港反對派試圖借《逃犯條例》修訂案發難，既要反修例，又要換特首，更要求中央全面開放普選，真可謂得隴望蜀，無有厭足。到頭來，中央在2020年頒布《港區國安法》，一條大棒子打下來，所有反中亂港分子恐怕從此再沒戲可唱。

2018年至今，美國對華開展貿易戰，滿以為能夠迫使中國低頭，讓自己賺取更多，但中國人就是不肯吃硬的，要打便打，且看誰怕誰！如今幾年下來，美國對華的貿易赤字，反倒是愈來愈嚴重。

到了近日，台灣又有政客傻裏傻氣，滿以為邀得美國眾議院議長佩洛西前來訪問，寶島從此就可以神氣起來。詎料佩洛西一走，解放軍馬上合圍台島，而海峽兩岸的軍事界線，從此便不復存在。