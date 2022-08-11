曾經有一位形象反叛的藝人，被指早年說過一番令人無從反駁的「真理」，他說：「食飯係人之常情，屙屎係天經地義」。公僕也是人，午膳無可厚非，但是否必須集體放飯，全員暫停辦公，則很值得商榷。

入境事務處上月推出宣傳，提醒市民留意特區護照若已過期應及早更換，並以宣傳車走訪多區，讓市民透過「特區護照流動申請服務站」遞交申請，這不失為一項為民設想的安排，惟宣傳車停泊地點限時限刻，不少市民仍是選擇親到各辦事處辦理。問題是，辦事處的辦公時間多為周一至周五上午9時至下午12時45分及下午2時至4時30分，周六上午9時至下午12時30分，周日及公眾假期休息。一般打工仔想利用自己午膳時間前往辦理，是不可能的了，必須遲到早退或請假才能辦理，為何港島區辦事處能午膳時間照常辦公，莫非那裏的公僕都是上班前將食物藏於面頰的倉鼠？東九龍、沙田、元朗等6個辦事處究竟有甚麼理由不能分批放飯？

當抗疫宣傳片不斷叫人避免集體用餐、減少乘搭人多擠迫的升降機，入境處公僕選在一般上班族午飯繁忙時段趁墟放飯，姑且當這班人全是獨家村且寧願行樓梯，但暴露在人人除口罩食飯的感染風險，午市比起11時許的早市、2時許開始的茶市必然更「人多口雜」。入境處職員採取彈性放飯時間，一為市民，二為抗疫，絕對利多於弊。

當然，這等公務員集體放飯安排行之已久，要改動必須高層介入，但「會做事，做成事」的管理者能防患於未然，次一等的要人提醒，最弱的則在爆鑊後仍渾然無覺等運到。當局現時改行抵港「3+4」疫監，如果稍後宣布防疫辣招全撤銷，換領護照人潮才見真章，公僕屆時繼續午市放飯，市民記得請假。