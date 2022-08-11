放寬通關措施終落實，入境檢疫期由現時7天改為「3+4」，即3天酒店檢疫及4天居家醫學監察，同時實施「紅黃碼」安排。若入境人士核酸檢測結果呈陽性，會獲發紅碼並禁止他們離開隔離地點；結果呈陰性可獲發黃碼，用於管控他們在醫學監察期間的活動。

3+4是恢復對內地與海外通關的起點，該檢疫方案經專家充分討論和政府縝密安排，並接納社會意見進行優化微調。而借鑑內地行之有效的「健康碼」推出的「紅黃碼」，也是經過再三研究。

新安排下，「紅黃碼」能夠準確區分確診者和新抵港人士，因而「安心出行」應用程式能快捷地幫助表列處所作識別，拒絕相關人士入內；政府也獲提示，堵塞過往曾出現個別抵港人士需居家隔離卻不守規則的漏洞，從而降低市民染疫風險，也保障處所營業不被影響。

作為國家對外重要門戶，亦是連接內地與世界各地的橋樑，本港如果只能二擇一，定然影響發揮獨特定位及作用。內地與本港先後縮減檢疫日數，預料將有更多人經本港從海外回國。假如深圳未能增加檢疫房間，港府須研究於不影響社區隔離下，向內地爭取透過河套區「方艙」約一萬個床位，先檢疫再閉環北上。

香港連續兩季GDP錄得負增長，美國聯儲局持續加息，下半年經濟前景並不樂觀。香港作為外向型經濟，3+4有助經濟復甦，惟來港人數大增，防疫工作更不能鬆懈。政府應盡快推高長者和幼童疫苗接種率，加強疫情數據研判，構築更牢固的社區安全防線。政策落實後需不時檢視效果，若效果良好，可適時放寬至「0+7」，最重要是依據科學精準抗疫，爭取早日復常。