本屆政府為了加強公民與社會發展科，促進學校的愛國教育，加強對學校教育和教師的督導，也回應教育界增加晉升及人手的要求，決定增撥5.19億元教育經費支援，讓學校增加主任級教師，由現行每3班一位，改善為每3.2個教師設一個主任級職位，特殊學校由原每4位設一位主任教師，改為每3位設一位。教育局說一般而言，18班小學增3位主任，24班增4位主任，30班增5位主任。增主任是否增督導效果呢？

教育局的新猷如果能真正促進愛國主義教育，如果能使教師教好學生，如果能煞停本港教育存在誤導學生的歪風，不再有教師帶頭犯法煽動和組織學生暴亂，不再有大批學生墮落成罪犯，那麼新增的公帑開支便沒有浪費。對此，教育局不能只爭取立法會支持撥款，更須加強監督公帑是否用得其所，每年向立法會作監察及督導調查報告，倘物有所值，立法會定必大力支持，立法會議員有責任把好關！

增加每年教育經費開支是否便收到預期效果？這是值得公眾關注的。前事不忘，後事之師！上屆特區政府上任初期增撥50億元教育開支，討好反中亂港勢力的教育界議員及組織，結果有目共睹，教育成為世紀黑色暴亂的重災區。過去香港自詡「高薪養廉」的制度，卻自毀金漆招牌，結果是高薪養出黑校長、黑教師、黑校委以及黑督學。

最顯著的例子，莫如中大校長段崇智，年薪加福利和花紅，遠遠高過行政長官，竟包庇縱容學生在校內儲存大量原料製造汽油彈等爆炸品、訓練暴徒、集結暴動，佔據中大二號橋，堵塞吐露港公路，更譴責執法警察，卻獲偷步提前續約3年。我們要問，為甚麼作為大學校監的行政長官和教育局局長，對「愛國者治港」的落實止步於中大？