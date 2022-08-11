自2020年初爆發﻿新冠肺炎疫情以來，特區政府推出多輪社交距離措施，又限制每枱人數，又禁晚市堂食，又安心出行，又疫苗通行證，食肆往往首當其衝；逾兩年半通關無望，飛鳥不下，遊客絕迹，咁搞法，食肆邊有運行？即使百年老店如蓮香樓都要執笠，老闆靜雞雞鬆人，員工4個月冇糧出，涉款約200萬元！

其實自疫慌以來，有數十年歷史嘅茶樓、餅店及餐廳，執吓一間又一間！香港經濟凋敝，政府再唔進一步放寬防疫苛政，積極謀通關，百業難復甦，吹噓極都係「床下底破柴——撞大板」居多！市道如隔夜油炸鬼，樓市又點會唔疲弱？

嗱！有報道指行會召集人葉劉淑儀接受外媒訪問，表示可考慮免除內地買家嘅「雙重印花稅」（DSD），指內地專業人士一直要求喺獲得居留權前，可免除DSD，形容係「一系列正在考慮嘅措施」。之後葉劉澄清，指有關建議僅屬新民黨建議，佢提出嘅豁免內地人稅項係「買家印花稅」（BSD），將於下月《施政報告》諮詢期間提出。

財政司司長辦公室發言人隨後作出回應，針對有關報道，澄清冇相關討論，並明確指出冇任何相關計劃。實情係，有唔少地產物業部嘅行政總裁都對「撤辣」表示高度歡迎，認為可以提振疲弱嘅樓市，加上近年面對移民潮及加息潮影響，好多二手樓業主都要大幅劈價才有買家承接！

大幅放寬投資政策，免除內地買家嘅「辣招」只是第一步，長遠應完全審視相關「辣招」，以吸引更多海外資金來港；一如不少學者所指，樓市「辣招」令供應減少，樓價居高不下，政府應從速「撤辣」。本報一早已提醒政府要審時度勢，撤辣要及時！新一屆政府要說好香港故事，豈能不從善如流？