這些年來，內地官二代「坑爹」事件可謂層出不窮，最有名的當屬2010年，河北保定一名衙內李啟銘，在大學校園裏酒駕飆車造成一死一傷，竟狂妄叫囂「我爸是李剛」。其實，李剛不過是一個區縣公安局下屬分局的副局長，按級別是名副其實的九品芝麻官，卻是能撼動地皮的「地頭蛇」。

再如歌手仝卓，在網上炫耀自己高考落榜後，家裏幫其重新獲得應屆生身份參加考試。這種行為是明目張膽違法，等於是自我舉報。其繼父──山西臨汾市人大副秘書長仝天峰，打通層層關節，仝卓戶籍從北京遷回山西，學籍從陝西遷到山西，搖身一變，重新成為高中生。

最近，江西國有資本控股集團員工周劼，刷新了官二代炫富飆權的紀錄。李啟銘、仝卓還都是偶然曝光，而周劼將炫耀當成了日常生活，每天沉浸在天價消費、別墅豪車、官場人脈、特權搖籃之中，我行我素，毫無顧忌，引發輿論嘩然。

這些「不作死就不會死」的事情，在老百姓看來不可理解，他們怎麼不懂得「悶聲發大財」？其實，這就是屁股決定腦袋。交通肇事銷案、高考移民、偽造學籍、國企上班，對百姓來說都是比登天還難的事情，而在李家、仝家、周家，則是司空見慣，因此，李、仝、周等人習以為常，並不覺得有何出奇，完全估不到這對公眾神經刺激有多麼大。這就像老百姓常常談論那些貪污十幾億元的貪官，為甚麼不早點收手？幾千萬元也就夠一輩子花了嘛！殊不知，習慣成自然，區區幾千萬元，貪官早已不當回事。

與李啟銘、仝卓相比，周劼事件更大的影響在於，揭開了官場家族盤據、近親繁殖、裙帶勾連的黑幕。經過調查公布，周劼大伯是江西高速公路集團黨委委員，二伯及周母是南昌客運公司幹部，三伯是江西交通設計院黨委副書記，周父是江西省公路管理局處長。一家老小，盤根錯節於交通系統，儼然成了家族的私產。周劼毫不掩飾，自己能夠進入江西全省最大的國企之一國控集團，全靠家族庇蔭，並處處表達對寒門子弟的歧視。

眾所周知，以鐵路、公路、機場為代表的「鐵公機」，是油水最多的肥缺；國企則是旱澇保收的金飯碗。周劼本是成績很差的「學渣」，卻輕而易舉廁身國企。各種因人設崗的「蘿蔔招聘」，成為心照不宣的潛規則。很多名牌大學的碩士、博士，則流離街頭，搵食無門。

不患寡而患不均。在周劼的豪車面前，社會公平被輾壓粉碎。寒門凍死骨，朱門酒肉臭。百姓寸步難行，官僚橫衝直撞。各種苛政只用來限制順民，州官卻可肆意放火。更可怕的是，這種問題呈現代際傳承的趨勢，富者愈富，貧者愈貧。權貴既得利益不斷固化板結，底層社會上升渠道被堵死。周劼雖翻車了，更多的周劼卻仍在蒙眼狂飆。