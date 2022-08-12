功夫茶：批咗都要嘔出來　失業支援玩殘人

各位，以前啲皇帝隨口噏，在下嘅臣子通常都會「將錯就錯」，皆因皇帝即使「錯」也「錯不得」；呢，杭州靈隱寺又叫雲林禪寺，「雲林禪寺」金匾乃康熙題嘅字。關於此匾嘅來歷，傳說康熙喺提筆揮毫「靈隱寺」時，不小心把「雨」字寫大了，於是將錯就錯，大筆一揮變成「雲林禪寺」！

姑勿論傳言係真係假，反正皇帝就係錯不得！呢嗱！如今之官僚做嘢，錯咗，就唔可以學皇帝咁將錯就錯，而係攞蟻民來較飛，玩到你殘！明明在口裏嘅肉，吞了大半，竟然都要人扣喉、甚至倒吊嘔番出嚟，實在離晒大譜！

是咁的：疫慌下一眾手停口停嘅基層工人亟待援助，政府早前推出「臨時失業支援」計劃，成功獲批者可獲一次過一萬個大洋。之但係唔少申請者被拒，政府其後覆檢補交資料嘅個案，有工會早前接到唔少工友投訴，明明申請人失業超過30日，卻仍然被拒，又有被拒者質疑與自己相似情況嘅工友獲批，竟被秘書處回覆「我哋會取消佢嘅資格」！又有工友因銀行戶口問題導致無法轉帳援助金，即直接被撤資格！

阿哥！施政最忌朝令夕改，今審批、覆檢搞到如五胡十六國般錯綜複雜，亂過亂世佳人，最終玩殘等救命錢嘅打工仔！嗱！最新消息，近日有多名曾停工逾月嘅馬會投注站員工表示，突然被政府指其資格不符，需要退還資助全額一皮；更有申請者覆檢後獲批，惟不足一個月後，獲通知需要「回水」。涉及被要求退還款項嘅人數約為520人。

喂！「臨時失業支援」計劃嘅「先批後審」都算失失慌，害街坊！政府眼高手低，卻急於求成，結果搞出個大頭佛！據悉，雖然沙田馬場及跑馬地馬場均領有公眾娛樂場所牌照，但馬會投注站則不包括喺第599F章下嘅表列處所；加上上述馬會員工並非失業，而係馬會因應防疫措施而喺今年1月起關閉投注站，導致投注站員工出現停工狀況，故不屬申領失業支援金資格之列喎！

政府明顯係做出決策、發布政令冇深思熟慮。「戰略定力」講求「謀於前才可不惑於後」，依家叻唔切，亂成一團線，變成斷咗腿嘅蛤蟆，光會叫喚，不會動彈！呢嗱！本報亦接獲唔少查詢，即係咁，同一公司員工，甲獲批，乙就被拒，極有可能因此連原本獲批嘅阿甲都要嘔番一皮嘢出嚟！呢個政府係唔係爛撻撻唔負責？之前又實牙實齒，講到自己好似黃大仙咁款，又話會寬鬆審批！大佬吖，依家有啲批有啲又唔批，批咗又要人嘔番出嚟！失業人士等錢救命，你哋審批標準唔清唔楚，處理手法疏漏又唔負責，明明係幫失業人士解燃眉之急嘅支援計劃，依家卻變成落井下石！