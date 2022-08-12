世界視線：藏毒女將封鬥士　美式雙標真可恥

在美國及俄羅斯關係因俄烏戰爭而跌至冰點之際，美國黑人女子籃球名將比芝妮在俄非法持有和走私毒品罪名成立，被重判入獄9年。美媒紛紛口誅筆伐，批評莫斯科的操作帶有濃烈報復意味，哀鳴比芝妮成為政治角力犧牲品；美國總統拜登高調表示會盡一切努力，將比芝妮和另一名監禁在俄的美國人帶回家，有指華府甚至願意以有「死亡商人」之稱的俄國軍火商布特作交換。

31歲的比芝妮曾兩奪奧運女子籃球金牌，目前效力美國女子職業籃球隊鳳凰城水星。今年2月她乘美國休季，前往俄羅斯葉卡捷琳堡隊打球賺外快，詎料入境時被搜出含有大麻油的電子煙彈。代表律師指出，這可能是比芝妮裝行李時的無心之失，而大麻煙彈是醫生開給她在休賽期間治療慢性損傷，在西方精英運動員中很常見，並符合美國某些州的法律，但這在俄羅斯違法。

莫斯科法院判刑前，西方輿論加大力度攻擊俄方，美國《時代》雜誌更讓比芝妮登上封面，稱讚她「為自由而戰」，指被拘留是「不公平的」，形容她是「一位公開的女同性戀者，克服了欺凌、仇恨和排斥」。比芝妮到底如何為自由而戰？若她不是在俄被捕，《時代》又會否為她喊冤？刑事犯罪與人權自由又有甚麼關係？難道在俄販毒被捕就是不自由？

比芝妮符合民主黨所謂的政治正確：黑人身份、女人、同性戀。拜登因國內外表現不給力，令民望直插，其所屬的民主黨在11月中期選舉也凍過水，為了力挽狂瀾，拜登必須把握機會樹立關心公民的形象，自然把比芝妮視為救命稻草，因此下令全力營救。但令白宮尷尬的是，大麻在美國聯邦層面也屬管制藥品。那為何允許自己治罪，卻不許俄方執行法律？

傳媒與白宮為這場政治騷自我陶醉，惟美國民間似乎對此不以為然，直指「要換也應換被俘美國軍人」。公民組織數據顯示，大麻佔全美毒品拘捕案一半以上。特斯拉行政總裁馬斯克便暗諷拜登，若要解救比芝妮，那麼也應釋放其他在美國因大麻而被判監的人。可是，美國政府和傳媒只為民望收視，對於外界的雙標、無道德底線指控，自然當你耳邊風。