解放軍東部戰區10日宣布，在台島周邊海空域的聯合軍事行動成功完成各項任務，戰區部隊將持續展開練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡。與此同時，大陸國防部發言人說，軍演是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正震懾，兩岸統一的歷史進程不可阻擋，絕不為「台獨」分裂行徑留下任何空間。發言人表示，當前兩岸關係再次面臨兩種前途的抉擇，台灣當局必須作出正確選擇。

解放軍東部戰區的宣布和國防部發言人的表示，可謂言簡意賅，訊息豐富。一是警告台灣當局，由佩洛西竄訪台灣引起的解放軍大包圍實戰軍演這件大事沒有完，更不是偃旗息鼓、鳴金收兵，解放軍軍事行動的目標指向還在進行，也即東部戰區公布的消息，是聯合軍事行動成功完成各項任務，聯合軍事行動本身不存在結束與否的問題。二是戰區部隊將持續展開練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，在此，解放軍繼續明確「備戰」就是在向台灣當局繼續施加武統壓力。三是武統的壓力目標，是要逼台灣當局作出接受和平統一的正確選擇。

就在這一天，國台辦、國新辦發表了《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，再以文攻促統，重申「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針和最佳方式，有利於統一後台灣長治久安，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重和保障。白皮書重申，在祖國統一問題上絕不承諾放棄使用武力，如果「台獨」分裂勢力和外部勢力挑釁逼迫，突破紅線，將不得不採取斷然措施。

現在的問題是，台灣當局頑固抗拒「和平統一、一國兩制」這個最佳方案，在他們眼裏，也沒有甚麼「次佳方案」，他們要的只是倚美謀獨。在此情況下，大陸的「次佳方案」只能是以武逼和，若逼不出「和統」，那就只能採取斷然措施「武統」。現在解放軍還要以實戰軍演緊盯台灣，就是「以武逼和統不放鬆」！