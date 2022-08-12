美國前總統特朗普寓所海湖莊園遭聯邦調查局（FBI）突擊搜查，連保險箱也被撬開，正好應驗了這句網絡潮語：傷害性不大，侮辱性極強。美國歷史上從來沒有發生過前總統被搜家這種事，即使當年尼克遜捲入沸沸揚揚的水門事件，也不至於如此狼狽。難怪特朗普怒火中燒，破口大罵民主黨「政治迫害」，更指「這只會在第三世界國家發生」。

顯而易見，今次事件絕對是政黨惡鬥的結果，只是以司法獨立包裝而已，正如美國以民主為名肆意侵犯別國主權。民主黨為何一直咬着特朗普不放？也許他確實有違法之嫌，但主要還是因為他是2024年總統選舉的共和黨大熱門。民主黨一直試圖找出證據將其治罪，與其說是為了維護司法公義，不如說是為了阻止他再度參選，一切都是為了政黨私利。而這正是美式民主的虛偽之處，在意識形態、黨爭至上的今天，沒有甚麼事不可以發生，今天特朗普被「抄家」，等到共和黨重新上台執政，被「抄家」的對象可能輪到拜登。

有美國大學曾做過一項調查，52%特朗普支持者同意支持共和黨的州份脫離美國，41%拜登支持者則同意支持民主黨的各州自行組成國家，可見美國正逐步走向分裂，爆發內戰並非危言聳聽。特朗普早前在一次演說中，形容美國在許多方面已經成為第三世界國家，通脹創40年新高、能源價格創紀錄、經濟陷入困境、供應鏈中斷、商店商品缺乏、包裹到達不了，美國不再受到世界的尊重及傾聽，甚至是「許多方面都成為笑柄的國家」。

特朗普素以撒謊成性見稱，這次他倒是說了實話，美國確實是問題一大堆，除了經濟問題，還有社會和政治問題，包括政黨惡鬥、種族歧視、社會撕裂、槍械暴力等等。而其中不少正是特朗普一手造成，拜登進一步「發揚光大」。所以，五十步別笑一百步，民主黨執政也好，共和黨執政也罷，並沒有甚麼分別。畢竟美式民主千瘡百孔，不管誰入主白宮，都無法帶領美國「再次偉大」。

最可笑的是，美國已經淪為特朗普口中的第三世界國家，還以「民主燈塔」自居，對全世界指手畫腳，甚至同時挑釁中俄兩個大國。華府政客們企圖對外轉嫁矛盾，以製造全球亂局來轉移內部問題，殊不知這不但無助於解決本身問題，反而加速霸權衰落。