「拍腦袋決定，拍胸脯保證，拍大腿後悔」向來是港產官僚的施政特色，上至建屋政策，下至一輛美食車，無不爛尾或走數收場。李家超政府上場後，強調施政「以結果為目標」，令人耳目一新。詎料一個「3+4」檢疫方案即見真章，執行過於倉卒，惹起極大不便。

李家超本月8日在記者會公布「3+4」檢疫方案在今日12日實施，並會配合「紅黃碼」安排。言猶在耳，卻原來有關安排在9日已經執行，部分在檢疫酒店坐了3日疫監的入境人士，即日可離開檢疫酒店。這對於原本已有居所的海外港人來說，當然是天大喜訊，但對於一些沒有居所的商務客和外傭來說，卻是一場不便。前者要另覓酒店容身，後者亦要僱主再為外傭張羅住處，煩不勝煩。

儘管政府說明，外傭在檢疫酒店隔離3日且沒有確診，便可提早入屋到僱主家開工，但正如香港僱傭公會主席所說，部分僱主的住所沒有獨立房間和洗手間，考慮到新抵港外傭或有染疫風險，大多會選擇安排酒店房間讓他們完成醫學監察，就算安排外傭到外傭宿舍繼續隔離，環境亦一定不及酒店好。言下之意，政府此舉好事變壞事，引起僱主極大不便。其實要解決十分容易，讓人自由選擇是否住滿7日才離開檢疫酒店便可，既予人方便，檢疫酒店又不至於見財化水。

與此同時，又有抵港商務客在醫學監察期間獲發黃碼，不准進入展覽場地、參加展覽活動。換言之，所謂持黃碼仍可正常上班，並不適用於這些商務客。結果港府又有意跪低，消息指當局正在考慮放寬有關安排。一項政策甫推出即引發諸多枝節問題，反映當局思慮不周。看來李家超政府仍舊跳不出歷屆政府「推出一項、甩漏一項」的怪圈。