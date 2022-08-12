近日，解放軍在台灣外海演習，論規模，論威力，都屬於史無前例，按理台灣人應該反應強烈，要麼義憤填膺，要麼瑟瑟發抖才對，但事實上，寶島居民卻是異常冷靜，生活一切如常。演習期間恰逢七夕節，街上紅男綠女，車水馬龍，說甚麼也不像大陸的東風導彈，剛從台北市的上空穿過。

換作是在香港，假如中美兩國的關係發展到劍拔弩張，山姆大叔試圖以兵威嚇人，美軍第7艦隊在香港外海演習，連續一星期炮聲隆隆、導彈橫飛，本地數以百計的飛機航班被迫取消或延誤。若然如此，我相信香港人斷不會像台灣人般冷靜。

寶島居民對今次中國大陸的軍演反應淡然，原因有很多，歸納起來，我姑且稱為「三無心態」。所謂的「三無」，就是指「無料到」、無所謂和無可能。

廣東話所講的「無料到」，意思是指不中用。在台灣，素來有一批人認為解放軍是空有其表，打不得硬仗的。他們抱這般心態，自然覺得對岸的軍演不足為懼，管他電閃雷鳴，我自睡大覺去。不過，這類以管窺天之人，在今日的台灣應該愈來愈少。君不見，在軍演期間，就連美國的「列根號」航空母艦戰鬥群也得退避數百公里。以此觀之，誰還敢小瞧解放軍！

另一批台灣人之所以不怕軍演，是覺得無所謂。他們認為，若不是蔡英文政府攪局，兩岸早已是一家。在中國大陸居住的台灣人，一直都達百萬之數，對不少寶島居民來說，兩岸統一與否，還不是一個樣？

當然，最多的台灣人是相信北京致力於追求和平統一，軍事演習只是在宣示態度，如果說北京在現階段就要實現「武統」，那是無可能的事。