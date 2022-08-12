美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，引發中方作出反制行動，英國外相卓慧思日前發聲明，指英國及其夥伴，如七大工業國近日的聲明所提，就中方近期令台海局勢升溫，予以最強烈譴責；又指已指示官員傳召中國駐英大使鄭澤光，要求解釋中方的行動。英國政客水平之低，莫此為甚。

正如本欄日前點名卓慧思之流的西方政客偽善，西方國家除了發出G7與歐盟的聲明外，對台海問題根本戲也懶得交，給人看穿了其做戲也不做全套。英國人戙高床板苦思多日，終於察覺政客表裏不一有多羞家，於是在遲來的聲明中稱指示了官員傳召鄭澤光，要求解釋中方的行徑，可惜這是過猶不及，「你咁咪做多咗囉」。

雖然常可看到派駐外國大使被傳召問這問那、表達不滿，但英國對中方在自家門前正常軍演也意見多多，出動到傳召大使這一招，標準定得如此之高，試問美國安排艦艇千里迢迢再次穿越台海，英國又該有何表示呢？中方不妨為世界和平出一分力，就着英國廣播公司報道，英軍特種空勤團轄下單位涉嫌在阿富汗執行任務半年期間不合法殺害54人，傳召英國駐華大使要求解釋，勿讓盎格魯撒克遜人大開殺戒後還披上道德外衣做起其「偷雞保長」來。

當然，英國人不去譴責山姆大叔搞出佩洛西竄訪台灣、玩弄「一個中國」原則、試探中方底線的小丑把戲，反而罔顧事實，是非不分的指摘中方，結果被中方搬出了英方在50年前發表的中英聯合公報中，明確承認中方關於台灣是中國一個省的立場，承諾僅和台灣保持非官方關係，這樣的一筆歷史來反將一軍。要不要以行動來背書中方此前說的「作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義」 呢？英方落入了一個形格勢禁的局面。