日前有多名長者及基層市民頂着強風暴雨，在健康中心外通宵等候牙科街症派籌。通宵輪候「剝牙籌」的情況在九龍城、荃灣、元朗等多間政府牙科診所都有出現，長者苦等數小時只為得到「醫牙」機會，有長者表示，牙痛已持續幾星期，奈何私家牙醫太貴，捱更抵夜只想「慳得一蚊得一蚊」。

隨着老年人口比例不斷上升，長者牙科護理服務需求龐大，惟現時公營牙科服務嚴重不足，牙醫人手短缺，香港長者牙科服務及支援不足問題嚴重。雖然衞生署轄下牙科診所每周都有為市民提供免費牙科街症，卻僅限於脫牙和止痛等緊急牙科服務，並不包括補牙或鑲牙，且其名額有限，供不應求。

本港的牙科服務以私營為主，其服務普遍收費不菲，基層長者難以支付高昂的診金。政府雖已推出多項津貼及資助，然而私營診所單是洗牙便可能要價近千元，植牙服務價格或更高達二萬元一顆。現時醫療券計劃一年僅有2,000元額度，只夠脫一顆智慧齒，加上要兼顧其他醫療需要，資助金實屬聊勝於無。搶不到牙科街症名額的長者，面對牙痛只能啞忍。

筆者多年來一直關注上述問題，近日亦在施政報告諮詢會中再次提出建議，希望特首考慮修改法例引入非本地培訓的牙醫，增加牙醫人手，並為長者提供適切公營牙科護理服務。政府亦應檢視現行的長者牙科津貼及資助，在此基礎上研究增加金額及資助項目，並適度放寬申請門檻。

牙痛慘過大病，牙患問題除了令長者進食困難，導致營養不良、終日鬱鬱寡歡，更可引致其他嚴重疾病。期望政府正視長者牙疾問題，盡快落實更多支援政策，並加強宣傳及教育，助長者保持牙齒健康。