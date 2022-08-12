《三字經》的「教不嚴，師之惰」總結了學校教育成與敗的深刻教訓，是亘古不變、放之四海而皆準的金句和真理。

教育局新增撥款5.19億元教育經費開支，大幅增加主任級教師職位，無非是想在「嚴」字上下工夫，嚴加管理、嚴肅要求、嚴謹督導，倘如是，家長也可放心送子女上學了。提高督導的素質，不能只寄託升職加薪，不要以為「重賞之下必有勇夫」，如果繼續這樣的市儈管理哲學，便大錯特錯了，試問現今與公務員待遇相若，聘用的大、中、小學教師的每月薪酬福利還算少嗎？收入還不算穩定嗎？大學校長的薪酬福利比特首還高，為甚麼竟出了段崇智這樣包庇縱容學生組織暴動、破壞社會治安秩序的中文大學校長？顯見不是經濟條件差或待遇不好而引起的問題，而是政治原因和道德原因，從而導致香港教育失敗不斷走下坡。對此，特區政府和教育局必須從根本上改革對教師的基本要求：教育初心、教育理想、教育目標、教育方針、教育操守，教師必須以身作則、身體力行高尚的道德情操和品質，不要誤人子弟，不要作孽遺禍下一代。

筆者完成小學學業的母校旺角勞工子弟學校，那時全校廿多個班，教室不足，便分上下午校上課，每間課室坐40多人，全校只有一個校長、一個主任，當時每月學費5元已非常廉宜，但仍有同學因家貧申請半費或免費。港英政府因學校堅持掛國旗、唱國歌，推行愛國教育，便千方百計進行迫害，取消教育津貼、取消對教師補助，勒令縮校減班，但老師寧可被減薪、欠薪及義務代課也堅持教學，支持勞校辦下去，老師愛校愛學生的大愛教育精神便是一本無字的好書，哺育了數十屆勞校學生。事實說明，道德品質的承傳，必須由老師自身做起。