創業容易守業難。同樣道理，任何一間企業字號，要長期保持水準、信譽，當然要與時並進，光吃老本，好快冇貨賣，自然就會被淘汰；而要毀掉一間老字號和品牌，只要稍一不慎，好容易就會被丟入歷史嘅垃圾桶！

因管理不善喺全球最佳航空公司排名跌跌不休嘅國泰，愈做愈燶！最新公布嘅中期業績顯示，今年上半年大幅虧損近50億元，公司繼續唔派股息。實情係國泰已連續虧損兩年半，累蝕329.98億元，金額已超過2020年6月政府動用公帑打救佢嘅273億元。集團旗下廉航香港快運上半年亦錄得8.24億元虧損。有分析員稱，國泰虧損缺口之巨大，就算航空業復甦亦難以指望喺數年內可以恢復派息。

國泰可以話病入膏肓，政府點救都止唔到血。呢，有股票分析師就話，國泰一再延遲向政府派息，顯示公司縱有200多億元在手，之不過資金仍然緊張，再加上未來盈利前景受制於新冠疫情和防疫政策，縱有盈利亦要先還清政府優先股嘅利息，對公眾股東派息可謂遙遙無期。講真，國泰經營不善，混帳事例多如天上繁星，今時今日咁嘅服務態度，即使適逢返港檢疫措施放寬，而航空業稍見曙光之際，有得揀，你都唔會揀有口皆「悲」嘅國泰啦！早前公布嘅全球20大最佳航空公司名單，國泰由去年排名第6跌至第11，都真係衰開有條路！

呢，依家眼見港府稍放寬檢疫措施，國泰又話將展開全面招聘計劃，擬未來兩年招聘逾4,000名前線員工。疫慌期間，國泰為節流無情裁減數以千計員工，導致人手長期不足，最終自食惡果。事實上，航空業前景未明，而舊員工見過鬼都怕黑，恐怕未必願意吃「回頭草」。政府「救亡」不如注入新血，汰弱注新血，市場定律也。