本欄上周指正了美國就眾議院議長佩洛西訪台的種種矛盾和荒謬辯詞。訪問結束後，自知理虧的美國不再多談訪台行動本身，而是轉為批評中方的反制措施「過度反應」，抹黑北京想借今次事件增強在台海及區內的軍事影響力，藉此挑撥區內國家與我國的關係。

對於上述「過度反應」論，外交部發言人華春瑩已在社交網站連發8條推文反駁，強調佩洛西身為美國政界的第3號人物，並不存在以個人身份出訪。她又透露中方事前已在「最高層面」警告美方佩洛西訪台將引發的後果，美方不應對此「假裝震驚」。

筆者認為，本世紀國際政治的最大誤判、最不成比例的「過度反應」，就是由美國一手炮製的「中國威脅論」！中國經過40年的改革開放，國民生產總值近年躍升世界第二，在創新科技、航天事業和軍事現代化等都取得長足發展，但仍與美國有一段距離。以人均生產總值計算，2021年美國全球排名第6，中國僅排在中游的第60位。講到核彈導彈、先進戰機及航空母艦，中國的數目亦只及美方的零頭，談不上有何實質威脅。

中國已多番表明，會以和平、友好及共贏方式來實現中華民族的偉大復興，不搞「新冷戰」，亦無意挑戰任何國家的地位。但美方近年仍不斷在貿易、科技、金融、外交、軍事等層面，全方位加緊打壓和圍堵中國，並企圖迫使其他國家也要相信這套子虛烏有的「中國威脅論」，這才是真正的「過度反應」。

解放軍在台海的演練完成任務，中方同日發布了《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，再次向全世界，包括美國與區內國家，闡釋我國力求以和平手段實現兩岸統一的方針和決心。白皮書指出，北京將繼續以「和平統一、一國兩制」，作為解決台灣問題的基本方針，這也是實現國家統一的最佳方式；目前要實現兩岸和平統一，必須面對中國大陸和台灣社會制度與意識形態不同的基本問題，「一國兩制」正是為了解決這個問題而提出的最具包容性方案。白皮書又重申，北京不會承諾放棄使用武力，但強調這是不得已的最後選擇，一旦被迫動武亦不會針對台灣人民，而是針對外部勢力干涉和台獨分裂分子。

其實上述對台政策方針，早於上世紀80年代由已故國家領導人鄧小平先生提出，30多年來始終如一，出現變化的乃台灣當局和以美國為首的西方反華勢力。民進黨當局的謀「獨」行徑，美國等外部勢力的縱容鼓動，才是加劇兩岸對抗和台海局勢緊張、破壞和平統一與地區穩定的源頭和障礙。

中方近日作出的絕非「過度反應」，而是為了維護國家主權與領土完整的正當、合法和必須的回應，筆者對此全力支持。希望經過今次訪台鬧劇，台方會明白「挾洋謀獨」肯定沒有出路，美方的「以台制華」更是注定失敗。