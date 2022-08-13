世界視線：歐洲缺能夾旱災　全球危機雪上霜

2022年對歐洲來說，絕對不是一個好年份。自俄烏戰爭爆發以來，歐洲已為能源危機弄得焦頭爛額。詎料屋漏偏逢連夜雨，夏季又迎來極端熱浪，除了用電量飆升、令能源短缺進一步放大，乾旱也令水路運輸命脈萊茵河水位下降，部分河段甚至乾涸，令商船及貨物運輸大受影響。時間轉眼來到8月中旬，歐洲即將步入寒冬，然而歐洲政府的遲緩應對，恐怕令民眾更為心寒。

能源短缺下德國重工業產能大跌，早令該國政府頭痛不已。為此，如坐針氈的總理紹爾茨不顧烏克蘭反對，執意將北溪1號的渦輪機從加拿大取回來，並敦促俄方不要把渦輪機交付問題，作為減少供應天然氣的藉口。惟手執主動權的莫斯科拒絕被人「呼之即來，揮之即去」，遲遲不收下渦輪機，暗示歐洲要解除制裁或重啟北溪2號。

俄羅斯掌握着歐洲能源的命脈，倘若之後俄方徹底關閉北溪1號，那麼德國經濟勢必因缺氣而嚴重衰退，工業岌岌可危之餘，甚至有大規模破產之虞。惟德方似乎寧願窒息也不願低頭，表明排除批准北溪2號的可能，揚言會堅定與歐盟繼續打壓俄羅斯。政府此前又斬腳趾避沙蟲，呼籲民眾減少洗澡及使用家居供暖系統時間。柏林無視民眾苦況，推出種種離地劣策，勢必遭到民意反噬。

歐洲盲目地跟隨美國制裁俄國，除了令自家民眾受苦，火頭更燒往發展中及第三者國家。在自斷俄氣供應、石油輸出國組織又拒絕增產下，陷入死胡同的歐洲只好從發展中國家手中搶氣。結果能源價格被大幅推高，對貧窮國家打擊尤其嚴重，例如巴基斯坦及孟加拉已出現電力短缺。德國《商報》專欄作家皮爾看不過眼，直斥歐盟不應以南半球國家為代價來解決自身問題。

隨着寒冬即將來臨，可預見歐洲多國將陷入能源荒，人民恐迎來前所未有的漫長寒冬。德國前總理施羅德批評，不應讓能源問題成為政治問題，惟歐盟對此視若無睹，更從窮困國家手上搶能源。能源短缺和糧食問題將給全球經濟帶來致命一擊，國際社會之間的分裂，將使各國面對百年一遇危機，無奈一般百姓只能任由政客左右。