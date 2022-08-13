產評：股樓雙殺不作為　香港經濟好閉翳

香港疫情縱受控，惟仍在執行嚴厲的防控措施，大大限制兩地及國際流動，市道繼續「塘水滾塘魚」，愈滾愈縮。經濟基本面「弱過藥煲」，資產價格抵受不住「地心吸力」，致近期呈股、樓雙殺，股市陰乾，恒指低處未算低；二手樓劈價成交湧現，跌市已無懸念。可港府繼續老神在在，金融發展僅「出口術」，住宅樓市又遲遲不「撤辣」，面對經濟逆風仍未見主動作為。最怕是在中美博弈的背景下，一旦地緣政治方面乍現金融制裁相關的「黑天鵝」事件，信心危機不是開玩笑，港元聯匯更非牢不可破！

港股今年以來反覆向下尋底，本周初一度失守兩萬點大關，更要命的是成交薄弱，昨日大市成交額才751億元，水盡鵝飛，了無生氣，恐怕不來一次大冧市，難有像樣的反彈。股市人氣低迷，不利企業融資，證券業首當其衝，負財富效應不利投資與消費。

雖然港府一直說拓展新股市場，惟今年以來的表現卻令人失望。究其原因，在內地經濟增長放緩和防疫政策影響下，資金對中國資產的投資興趣減退，再加上科企監管與內房債務風險不斷發酵，港股缺乏吸引的投資題材以留住資金。同時，美國進入加息周期，港美息差擴闊下港匯持續弱勢，資金不斷流走，銀行體系結餘下跌。市場都在觀望香港銀行何時上調最優惠利率，以穩定港匯，留住資金，否則等到銀行體系結餘「清零」，要選擇動用外匯基金票據才動手升息，只怕難挽狂瀾。

香港另一主要資產市場乃樓市。自2009年收緊按揭成數起，港府多番出招遏樓市炒風，包括施加各類新印花稅及調整按揭制度。問題是這幾年香港經歷中美博弈、社會動盪、新冠疫情，以及俄烏戰爭，至今經濟仍復原無期，樓市的投資需求大減，而面對加息周期來襲，用家置業亦變得審慎；再加上移民潮再現，二手劈價成交大增，變相增加了樓市的流通量，惟樓市的需求端早已逆轉，故見最新二手樓價創出年半新低。

偏偏港府至今仍死抱住宅樓市「辣招」，繼續「以不變應萬變」，嚴重扭曲市場運作，也許一如券商預計，港府「不臨渴不掘井」，要見到樓價大挫兩成方肯出手，最怕屆時大勢已去，「撤辣」亦無助樓市止跌。

眾所周知，金融與地產兩大產業乃香港的經濟命脈，治理不好，後患無窮。眼見股市陰乾、樓市欲墜，港府應加緊推出措施為經濟保底。大前提自是全力推動經貿活動盡快復常，全面恢復通關，乃重中之重，否則香港作為國際樞紐的功能便大打折扣。

「凡舟行遇風難泊，則全身繫命於錨」！金融方面，港府得積極善用祖國這個有力的「錨」，加強兩地互聯互通，做大做深人民幣離岸市場，並為優化港元匯率制度制訂風險預案，全力保住國際金融中心地位。當然，樓市與金融既存在牽一髮動全身的關係，面對樓市出現險情，讓不合時宜的樓市「辣稅」政策早日退出，採取有力措施穩住樓市，支持投資與消費，誠乃當務之急。