正論：鼠患肆虐衞生劣　最怕運動一陣風

新一屆政府成立「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長卓永興帶領，明日起開展「香港新市容」全港清潔運動，重點打擊幾百個衞生黑點，加強滅鼠、清潔和執法。類似的全港清潔運動由曾蔭權爵士被委任為「清潔大隊長」開始，歷屆政府都有推行，簡直到了行禮如儀的地步，無奈每次都只是一陣風式有頭威冇尾陣，衞生黑點很快便打回原形，鼠患更是禁之不絕，今次能否例外？

首階段的打擊衞生黑點計劃為期3個月，各部門將在全港600多個衞生及街道管理黑點中，重點打擊當中300個垃圾棄置黑點。特別針對鼠患，會設立19隊夜間流動隊捕鼠，在不同地區以「朝行晚拆」方式設置捕鼠器。房署亦會配合相關清潔工作，在全港191條公共屋邨推行加強版屋邨清潔大行動，突擊檢查承辦商清潔工作，並加大滅鼠力度。今次行動甚至連棄置發泡膠箱、三無大廈和危險招牌都會兼顧，涉及的部門包括環保署、食環署、房署、屋宇署等。第二階段則於10月開始，主力改善市容，會以深圳為目標。卓永興承認，過去因為部門分工不清，影響工作成效，現在會釐清領頭部門，建立標準運作模式。

其實，所謂部門分工不清只是說得好聽，直接講即是互相卸責、互相扯皮，這顯然是港產官僚根深柢固的積弊，換了新政府上場就能將積弊一掃而空，部門之間突然積極配合，人人爭着舉手搞清潔，正常人想一想也知道不現實。僅鼠患和蚊患問題，本報不厭其煩多次踢爆部門敷衍塞責，尤其食環署及其轄下的防治蟲鼠組「蛇王吞泡」，對亂象視而不見，就連申訴專員公署也多次開腔炮轟和主動展開調查，惟食環署永遠一副「意見接受，態度照舊」的模樣。早前本報報道，打風期間新蒲崗有店舖將豬殼置於室外，任由風吹雨打，蚊蠅亂舞，有圖有片有真相，食環署接報後竟然表示「巡查後沒有發現」便草草了事，折射出這個部門尸位素餐已成常態。

可以看見，全港18區，區區有鼠患，區區有黑點，由公共屋邨到私人屋苑，由街市到食肆，由廠廈到商場，皆無一幸免，部分公屋居民甚至飽受老鼠入屋滋擾。惟地點一旦牽涉多個政府部門便例牌上演互相推卸的戲碼，公屋範圍食環署和房屋署互卸，私人範圍更是大條道理撒手不管，連街市也要分食環署管理還是領展負責，結果「三個和尚無水食」的荒謬事情層出不窮，環境衞生每況愈下。香港之所以淪為老鼠港、垃圾港、疫病港，港產官僚冇心冇肺冇靈魂，從來沒有將香港當成自己的家，從來沒有用心打好份工，絕對是罪魁禍首。

李家超上場後，強調施政「以結果為目標」，更主動提出為各部門訂立關鍵績效指標（KPI），的確令人耳目一新，惟高官對今次的清潔行動會否訂下KPI未置可否。沒有客觀的衡工量值，沒有部門或官員需被問責，最後結果會否一如過往，一陣風過後便一切依舊，只能拭目以待。