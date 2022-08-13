功夫茶：唔打針有家難歸　削港人入境自由

香港政府谷針堪稱全球至叻！如今谷針連BB細路都唔放過，有理冇理老人家打完3針又要「鼓勵」打第4針！要言之，打少一針，幾乎就會世界末日！唔打針就要市民與世隔絕，去街市買棵菜都唔得！如此無所不用其極谷針，簡直係苛政！

至於防疫措施，「外防輸入」一度去到不顧民情輿論，直至尋日起海外經機場抵港人士檢疫期先縮短至「3+4」，即3日酒店檢疫加4日居家醫學監察。事實上，有比較便有傷害，當全世界主要地區早就冇入境檢疫限制，港府即使縮短檢疫期，依然比其他國家或地區不便。是以香港如要與世界接軌，類似檢疫措施及「紅黃碼」遲啲都必須取消，否則難以吸引遊客，更遑論海外大行高層來港營商！

嗱！有立法會議員喺大氣電波稱，曾收到數宗海外港人求助，表示因未完成疫苗接種而不能回港，佢建議港府應參考新加坡、加拿大及新西蘭等地區嘅做法，只要喺入境前後都進行核酸檢測，並實施隔離檢疫，應容許未打齊針嘅港人入境。其實，呢個問題一早存在。日本早喺6月上旬已開放海外人士以旅遊為目的入境日本，新措施指定旅客不需要接種疫苗，甚至免隔離亦能入境日本。

再舉多個實例吖，今年7月6日起，澳洲取消大部分與COVID-19相關嘅邊境限制，只需持有有效簽證就可以去澳洲，旅客亦毋須提供疫苗接種證明；入境前毋須填寫電子申報表（簡稱DPD）；未接種疫苗嘅簽證持有者毋須旅行豁免，即可入境澳洲，何其方便，何其與時並進！阿哥，外國好多地方啲人民唔打針，依家都一樣可以到處飛！何況全球都冇呢啲咁硬膠嘅規定：本國人民要打齊若干針先畀入境！

喺防疫措施上，前朝政府寬緊無度更不堪提，「不悔自己無見識，卻將醜語怪他人」；當今政府要樹新風，若一味船頭驚鬼船尾驚賊，香港呢個國際大都會、金融中心肯定蒙塵，經濟更唔知幾時先可以復甦！再講吖，《基本法》都有保障港人出入境自由，其第三十一條指出：「香港居民有旅行和出入境的自由。有效旅行證件的持有人，除非受到法律制止，可自由離開香港特別行政區，無需特別批准。」

各位，當全世界都開放邊境限制，港人即使一針都冇打，依然打開懷抱「熱烈歡迎」，反而港人「出境容易回港難」，冇打針唔畀返香港，幾咁荒謬絕倫！呢個情況既有違《基本法》，於情於理更說不過去！要同世界接軌，說好香港故事，如此落後於當今世界形勢和人前係唔掂㗎！快調整政策，唔打針只要回港喺入境前後通過核酸檢測，依足隔離檢疫就應welcome home並送上鮮花啦！