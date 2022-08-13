俄烏戰爭新的變化是美國與北約正在提升供給烏克蘭軍隊導彈與火炮，包括宣傳最盛的海馬斯多管火箭炮。剛剛克里米亞的空軍基地受襲，相信是美國供應遠程導彈所炸。

美國在烏克蘭的介入正加深。此前是供應常規與短程火炮及導彈，避免攻擊俄羅斯軍隊的後方。美國動用電子雷達偵測和衞星系統，主要是向烏軍指示俄軍行動，包括高級將領行蹤。現在則是直接掌控如海馬斯系統的發射，主動攻擊俄軍後方。眾多先進武器源源不絕輸往烏克蘭，即使烏軍人力不足，士氣不佳，卻用先進武器阻擊了俄軍的進展。武器的優勢似在打擊俄軍，迫使其由攻轉守。

在這樣的戰術轉變中，俄軍先前用重炮開路的軍事勝利，沒法再有進展，反而讓烏軍用美國新供應的武器轟炸俄軍佔領區的民居和後勤軍需基地。若果再沒有新的戰術應對，俄軍會變得極其被動，原來用極大力量奪取的村莊、市區可能失去，不然亦變成廢墟，沒法恢復經濟、社會、民生，戰事變得殘酷並拖延下去，對俄羅斯整體的消耗增強。

烏克蘭政府不顧消耗，已不理會國家社會與人民，戰爭愈拖下去，政府可從西方爭取更多的資源和援助。一如美國進侵伊拉克等的經驗，軍援、經援中貪污舞弊嚴重，西方竟要開會討論怎樣抑制輸烏武器流出黑市販賣，顯然情況嚴重。涉及的烏克蘭政府與軍方乃至美國有關單位，能夠無本生暴利，自然希望戰爭一直打下去，讓他們積累更多財富。美國愈是輸送先進的武器設備，他們貪污轉售的獲利愈深，而且依靠海馬斯系統，一是把美軍拖入直接參戰，二是可成功打擊俄軍據點，兩者都是讓戰爭伸延。

俄軍不能迅速取勝，但是普京不會撤軍，因為政治與軍事都沒有退路，只能加大投入。美烏都不願停戰，俄羅斯不能敗，烏克蘭之戰便會變泥沼之戰，受苦損失的首先是烏克蘭人民，俄羅斯與歐盟各國人民也躲不過。

下一步會怎樣呢？烏軍炮擊歐洲最大的扎波羅熱核電廠，聯合國警告危險，G7外長要求俄軍棄守，讓烏軍控制，這是以核電廠為質，軍事與政治威逼俄軍，俄羅斯當然不從，會否烏軍便炮擊核電廠製造災難，嫁禍俄軍呢？而當美國、北約咄咄逼人，一旦戰場上失利，俄羅斯會怎樣反應呢？今後幾個星期或許會有新的發展。