民主黨主席羅健熙不久前聲稱，民主黨一直以來非常支持「一國兩制」，黨綱也表明承認中國憲法和《基本法》。他同時表示，雖然對「一國兩制」落實的意見或與建制派和中央有差異，仍不影響民主黨對「一國兩制」的想法。

看來，經過這一陣子對民主黨「賊心不死」、「企圖反撲」的揭露和批判，民主黨的氣燄略有所減，但立場仍然頑固，不肯認錯，還在狡辯、抵賴過往20多年反中亂港的所作所為，欺騙世人他們一直非常支持「一國兩制」，只不過是和建制派與中央對「一國兩制」落實的意見「有差異」而已。羅健熙這套狡辯、抵賴和自我標榜的真正意思，仍然是「賊心不死」、「企圖反撲」，是暗指對民主黨的揭露和批判完全錯了，是天大的冤枉。

然而，「民主黨一直以來非常支持一國兩制」嗎？非也！民主黨一直鼓動「民主拒共」，把中共視為頭號敵人，要「結束一黨專政」，一直打着爭取普選的旗號搞「逢中必反」、「反中亂港」，一直挑戰、衝擊全國人大常委會的決定和「普選」底線，毀掉了普選安排。

民主黨主要領導人李柱銘和幾屆頭頭腦腦與外國勢力相勾連，李柱銘更高喊「我就是要當漢奸，日日當漢奸」。民主黨為了亂中奪權，大搞「攬炒」，癱瘓施政，其搗亂破壞令香港安定受損、法治受挫，亂象紛呈，凡此種種，民主黨哪裏是「一直以來非常支持一國兩制」？分明是在破壞「一國兩制」、搗毀「一國兩制」、顛覆「一國兩制」！

直到今天，民主黨還在把港人和中央當傻子，以為隨便扯幾句「支持一國兩制」、「承認中國憲法和《基本法》」就可蒙混過去，就可以把犯下的種種惡行當作「對一國兩制落實的意見」與建制派、中央「有差異」。直到今天，民主黨既不想悔過，又不想散夥，而是不斷耍花招，目的何在？除了「賊心不死」、「伺機反撲」，還有別的嗎？