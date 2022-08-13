解放軍東部戰區宣布將在台海方向進行常態化的戰備警巡，意味着即使演習結束也不會收兵，此舉將對台灣形成長期的高壓態勢，具有極大震懾力。最重要的是，在常態化的戰備警巡之下，大陸除了軍事手段，還可以隨時使用經濟手段對付台獨分裂勢力，不戰而屈人之兵。正如俄羅斯總統普京曾說過，中國大陸毋須動武，憑經濟實力就可以統一台灣。

對許多台灣人而言，最擔心的不是大陸武力攻台，因為他們知道大陸非到迫不得已不會走這一步，他們最擔心的反而是大陸採取「窮台」政策。有位台灣退役將領指出，今次解放軍演習區域主要集中在台灣與外界運輸航線，等於扼住生命線，很可能就是模擬封鎖台灣。這不是無的放矢，只要解放軍長期封鎖，切斷台灣與外界所有聯繫，包括能源、糧食等物資都無法進入島內，台灣社會經濟必將崩潰，到時還需要使用武力嗎？

別看台獨勢力異常囂張，其實台灣軍力固然不堪一擊，經濟更是脆弱不堪。美國智庫蘭德公司曾算過一筆經濟帳，如果中美在台海爆發戰爭，任何一方都將蒙受重大損失，美國GDP減少5%，中國GDP下降25%，而經濟總值僅6,700億美元的台灣則將遭受毀滅性打擊。蘭德公司列舉的數字也許未必靠譜，中美經濟損失不會如此懸殊，但台灣遭受毀滅性打擊是毫無疑問的。俄烏戰爭爆發後，烏克蘭經濟近乎停頓，生產總值大跌45%，如果台海爆發戰爭，台灣結局必然更加悲慘，隨時斷氣又斷糧。

台灣有人威脅，如果大陸武力攻台，台灣將會率先自行炸毀晶片生產設施，「寧願半導體產業化為灰燼，也不能落入中國大陸手中」。這分明是自我感覺良好，那就炸毀好了，誰在乎？台灣半導體產業化為灰燼，無異於自殺，首先傷害的是台灣，其次是美國，大陸即使受影響也是短暫的。美國早已限制高端晶片供應大陸，大陸本身也正積極發展晶片產業，近年已有明顯進展，預料再過幾年即可超越台灣成為全球最大晶片產地。所以，美國和台灣當局企圖以晶片斷供來威脅大陸，阻止兩岸統一，注定是一廂情願。

總而言之，經過此次風波，台海再也不可能回復風平浪靜。解放軍除戰備警巡常態化，聯合演練也將常態化，牢牢控制空域海域，台獨分子還能囂張到哪裏去？