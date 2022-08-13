飛磚奪命，沉冤未雪。兩名19歲及18歲被告被控參與上水堵路示威，在政見不同人士互相掟磚期間誤殺清潔工羅長清，並有意圖傷害另一名六旬男子，以及參與暴動。陪審團上月裁定二人誤殺及有意圖而傷人罪不成立，暴動罪成立，昨日判刑，各判囚五年半。

參與暴動，同人互相掟磚，所作所為高度暴力，絕對有機會令人非死即傷。羅伯正是因為在場拍攝，遭人掟磚擊中頭部致死。警方事後檢控兩名被告謀殺及暴動等罪，惟審訊中途，法官以證據不足為由，把謀殺罪改為誤殺罪。陪審團其後一致裁定誤殺罪不成立，另兩人所涉傷人罪亦大比數裁定不成立，暴動則以大比數裁定罪成。

別看法官昨日判刑時義正詞嚴斥責被告，指他們響應網上號召，有預謀地到場拆磚堵路，強調暴動罪案件必須判處阻嚇性懲罰；又特別表揚案發當日搬磚、拆路障的市民是「無名英雄」，同時指警方調查這宗案件的證據用了逾千小時，讚揚警方是眾所周知全世界最優秀的警察之一，說得頭頭是道，最後卻是話鋒一轉，考慮兩名被告年輕，無預視到事件的嚴重性，缺乏成人適當指導，故判囚五年半。

羅伯死不瞑目，惟天可知，雖無強烈證據證明羅伯被二人擊斃，但參與如此暴力行為，期間更有人死亡，居然只是判囚五年半，與暴動罪最高判囚十年相差幾近一倍，刑罰實在太輕。當然，若與近期的暴動案愈判愈輕比較，有些被告不過判囚40個月，有人可能認為今次已不算太離譜。惟司法放生黑暴已成常態，過去是對被告高度讚揚再赤裸裸放生，現在則學乖了，先譴責被告復讚揚對家，看似公平公正，輕判的主旋律始終如一。司法界愈來愈「蠱惑」，有目共睹。