3年前，新冠肺炎疫情尚未爆發，有年長的親人從美國返回香港省親，順道探望筆者。兩位老人家跟我見面，只寒暄了幾句，就迫不及待地抱怨，說早前到港島區一家有百年歷史的茶樓光顧，想尋回舊時味道。豈料茶樓的伙記大多態度粗魯，近乎呼喝，桌上的點心也是製作馬虎，一籠4件的燒賣鬆散破碎，吃來味同嚼蠟。兩老大惑不解，問我為何一別10年，香港的馳名老店竟會變得這般模樣。

親人投訴的這家百年老茶居，近日忽然成為全城熱話，因為它已走到歷史盡頭，剛宣布結業了。超過一個世紀的招牌要拆卸下來，固然讓人不捨，很多人就歸咎於受疫情影響，使生意難做，才讓這類店子一家一家地倒下。平情而論，黑暴、疫情和貿易戰對香港的生意當然有影響，但冰凍三尺，終非一日之寒，只一味諉過於客觀因素，恐怕未必能反映出事實的全貌。

新冠疫情爆發之前，香港很多經營者都被寵壞了，哪怕服務水準再差，食物品質再壞，你試過一次之後不再光顧，那卻不打緊，因為本城勝在遊客多，願意光顧者仍是大不乏人。

香港不少生意人，就是長期抱着這樣的態度和嘴臉，市道未轉壞之前，種種危機已是隱然在現，如今市面的地雷逐一爆破，很多商戶救援無及，悔之已晚，最終自是難逃倒閉的厄運。

筆者一直期望，近年接二連三的打擊，能夠讓本地更多的經營者覺悟，但看來我是太天真了。我家的鐘點傭工年近花甲，她光顧飯館的時候，不大懂如何使用手機點餐，近日她就經常哭喪着臉告訴我，自己在店內多次受到冷待，伙記們大多愛理不理，好幾回她惟有空着肚子，氣鼓鼓地離開飯館，往別的餐廳用膳。