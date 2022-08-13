經濟學人，抗疫也應虛心學習別人的成功經驗，而非戴上有色眼鏡。北韓官媒日前報道領袖金正恩在首都平壤宣布新冠抗疫戰勝利。反觀澳洲政府宣布下周停用耗資逾2,100萬澳元（約1.1億港元）公帑、僅識別出兩宗確診個案的防疫手機App。兩宗新聞相繼出現，不失為趣。

金正恩形容勞動黨防疫政策和危機處理戰略，令全國實現在最短時間將領土打造成「無病毒區」的目標。雖然新冠疫情總是一波接一波，平壤政府所報稱的已徹底「無毒」，有人或認為言之尚早，但北韓自上月29日起，已兩星期沒有新增新冠相關發燒病例，如以現時主流病毒株Omicron潛伏時間短來看，金正恩確是實話實說。

當然，每逢說到北韓人抗疫，有人總喜歡搬出網上「一發可以收拾」的梗來目空一切，又指有國家可能沒有如實公布，這是對於疫情在北韓初爆時，就連金正恩也形容是重大災難，以及北韓截至上月初累計個案已逾476萬宗，一律採取鴕鳥策略。

早在6月時已有報道探討北韓新冠死亡率世界最低，所謂專家迄今卻仍在搬出新冠疫苗可減低重症、死亡率來說事。北韓人口逾2,500萬，單是平壤也有逾280萬人，要做到七成免疫屏障，請問專家北韓有幾多人口已完成接種呢？當所謂專家只知照本宣科地吹噓外國有很多例子說明疫苗本事，對一二三四針後染疫亡則避重就輕，北韓有數百萬病例、二千萬人正等待他們作為例子去援引。

北韓抗疫取得佳績，「袋鼠」抗疫取得Kai績，這可能歸功於嚴格的人流管控，但請思考北韓抗疫中，疫苗佔了甚麼比重。正如Omicron在某遠東地區初爆，有一家四口無針全中疫但又全康復，這只是冰山一角。抗疫路漫長，總之快打針啦。