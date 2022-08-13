中央日前發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，再次展現中央政府和中國人民維護國家主權及領土完整的堅定意志和決心，闡述北京在新時代推進實現祖國統一的立場和政策。

這是祖國繼1993年和2000年後所發表的第3份台灣問題白皮書，此次白皮書將國家統一納入新時代歷史進程，凸顯中央對兩岸統一的決心。書中亦強調，「和平統一、一國兩制」是中央解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，兩岸同胞血濃於水，祖國願意創造條件加強兩岸交流交往，化除誤解衝突。

惟「台獨」分裂勢力的謀「獨」行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，擠壓和平統一空間；加上早前佩洛西竄訪台灣，鼓動「台獨」意識，加劇兩岸對抗，再顯反華勢力「以台制華」的意圖。中央就此作出強硬反制，全球170多個國家和國際組織均相繼發出正義聲音，支持中方維護自身主權和領土完整，奉行「一個中國」原則。中央發表白皮書正正是對「台獨」勢力和外部反華勢力作出有力的回應：「挾洋謀獨」、「以台制華」注定失敗。

香港已回歸25年，「一國兩制」的實踐取得舉世公認的成功，特首李家超指一國兩制是香港社會的最佳制度保障。一國兩制是解決歷史遺留問題的最佳方案，行得通辦得到，歷史也將證明，制度有強大的生命力，必將行穩致遠。作為先行者，香港擁有豐富的經驗，對兩岸探索「一國兩制台灣方案」有重要的參考價值。只要所有中華同胞胸懷一個中國，堅定貫徹一國兩制方針，就能實現國家統一偉業。