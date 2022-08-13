愛國是中華民族五千多年來世代承傳，團結互助、患難相扶、憂戚與共、同舟共濟是中華民族特有的DNA。愛國精神、愛國思想、愛國風骨，往往只有在國家危難或民族存亡的時候，才會凸顯出來。《義勇軍進行曲》成為中華人民共和國國歌，歌詞每個字、歌譜每個調都凝聚了中華民族寧死不屈的熱血和忠貞，決不能做亡國奴！

發起和領導抗日義勇軍的唐聚五將軍，在東北淪陷、華北告急，日本軍國主義要亡我國、滅我族的民族危急存亡時候，毀家紓難，揭竿而起，高舉義旗，奮起抗日，保衞山河，英勇犧牲，名垂千古。《義勇軍進行曲》頌揚的愛國精神，使中華民族世代生生不息。

國家領導人在「七一」講話中強調：「把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。」這是何等高度重視愛國者在香港的地位和作用，更是回歸25年最重要的總結。

回歸前愛國被視作彌天大罪，受盡港英殖民統治政治迫害、打壓、歧視、拘控，永不超生。愛國者形象被醜化，愛國者及家屬被禁止報考公務員，愛國學校被取消教育津貼，愛國者被政治部跟蹤監視，未審便入獄，甚至被驅逐出境，無數冤假錯案未獲平反。

回歸後20多年，愛國沒有獲得正名，也沒有得到任何重視，繼續受歧視入另冊，被排擠的氛圍沒根本改變，原因是強調「兩制」高於「一國」的錯誤路線下，愛國者、愛國社團在低氣壓下只能埋頭苦幹，默默耕耘，不能出人頭地，惟有堅持等待再等待，終於「等」出世紀黑色暴亂顏色革命。到了今天，「愛國者治港」才成為香港要落實真正的「一國兩制、港人治港」的大原則，悲乎！