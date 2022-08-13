活到這把年紀，驚覺流年易逝生命有限，「公道世間唯白髮」，這是人類普遍嘅永恒悲哀！古稀之年嘅老朽，特別感受到「世上空驚故人少，集中唯覺祭文多」，相識或有數面之緣嘅文壇前輩，不少已化作一縷輕煙！

還有一種無奈，就係太多舊同事離開這城市。呢！晨早手機嘅WhatsApp彈出以前教書嘅老朋友，通知已移居英國曼城兩個月，仍在適應中！生活在香港，朋友各有各忙，平時一句「得閒飲茶」亦口頭禪而已，能夠一年碰上一、兩次茶敍已十分難得！這位退休嘅教書朋友，相信是為孫仔孫女而舉家移民！講真，在香港活了大半輩子，自己即使喜歡香港嘅生活模式，為了後一輩，都要硬着頭皮一起移民，用點時間去適應，一段日子後，還不是「大抵心安即是家」！今個中秋佳節，老朽啃着雙黃蓮蓉月餅，應是低吟「共看明月應垂淚，一夜鄉心五處同」，還是「但願人長久，千里共嬋娟」？看來，千言萬語都係化作一聲「朋友珍重，有緣再見」！

老友走吓一個又一個，難怪移民潮又創新高！政府統計處公布今年年中本港人口為729萬，按年減少12.15萬。同期內有11.32萬名香港居民淨移出，扣減循單程證計劃移民嘅1.83萬人，期間淨移出嘅港人有9.5萬，移出數字創3年新高。本報翻查統計處嘅過去3年人口變化，發現本港3年間總人口減少了19萬，當中青壯年人口更錄得驚人地大幅減少，20至24歲的人口3年間減少20%。

青壯人口大量出走、生育率續下跌、人口老化加劇，這三大問題今屆特區政府必須正視，尤其中產、學童逃亡，對香港社會影響已立竿見影，本報以「人財陰乾」儆醒政府，確如醍醐灌頂，何況學者指未來幾年淨移出趨勢會持續！