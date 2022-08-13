「牙痛慘過大病」，香港公營的牙科服務有限，「街症」的供應更遠遠落後於其他公營專科門診，市民所需的各項牙科服務，主要由私人及非政府機構營辦的牙科診所提供，市民隨時因經濟困難而得不到合適的治療，牙齒健康亦受市場價格影響。市民需要通宵排隊等候領「街症」籌，凸顯公營牙科服務的不足之處和倒退。

截至2022年7月11日，本港僅有2,441名本地註冊牙醫，即每1,000人約有0.3名牙醫，人手比例落後於國際水平，也低於日本、南韓等與本港經濟水準相若的地區。

香港牙醫收費各有差異，很大程度上取決於醫生的名氣和執業位置。一般來說，若不含X光檢查，私家牙科服務費用介乎350至975元之間，如果要接受「杜牙根」的醫療，便要花上一萬元以上的費用。

目前，本港公立醫院機構只提供牙科服務給公務員和家屬，以及退休公務員和家屬，並將餘下有限的資源向市民開放及提供牙科服務。事實上，近期退休公務員和家屬的每年牙科例行檢查，已經改變為每一年半牙科例行檢查了，可算是剝奪退休公務員和家屬的牙科保健福利去補貼市民。

公立牙科街症服務診所只提供緊急服務，處理止痛及脫牙。在香港島只有一間牙科診所提供星期一及星期五（上午）服務；九龍城牙科診所提供星期一及星期四（上午）服務，觀塘牙科診所提供星期三（上午）服務；在新界及離島有8間牙科診所，西貢、大埔、粉嶺、屯門的牙科診所提供每周只一個上午或下午的服務，大澳、長洲牙科診所只提供每月一個上午的服務，另外，荃灣和元朗的牙科診所則提供星期二及星期五（上午）的服務，市民須排隊領「街症」籌，額滿即止。

「牙科街症，一籌難求」。由於名額有限，每日都有許多長者排隊取籌，有的漏夜排隊。日前香港掛3號風球，狂風暴雨下，排隊的人龍同平日一樣長，更有很多長者在排隊等候時，被橫風橫雨弄濕衣服，人有三急，也要強忍，真是苦不堪言！

「為官避事平生恥」。去年，衞生署在回答立法會議員提問時，以政府牙科診所的服務量已達飽和（所有應診時段均有接近百分之百的使用率）為由，稱署方不可以在現有的牙科街症時段以外，再騰出額外時段增加服務。筆者認為，現時公務員牙科診所已有40間，但只有限度地開放其中11間收街症，根本是供不應求，政府在照顧公務員需求的同時，也應加強公營的牙科服務，及按長遠人口增長和口腔健康目標，加強培訓更多醫護人手。

新一屆特首和管治班子上任後，開啟新篇章，改善經濟民生，以結果為目標，期盼真正做到「民有所呼，我有所應」，應該積極健全改善市民牙科服務，強化醫療體制。