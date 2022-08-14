正論：香港衰落百事哀　虐嬰慘劇陸續來

人情澆薄，世態炎涼，只喜添錦上花，誰肯雪中送炭。本港近年飽歷摧毀，先是黑暴亂港，再來疫情侵襲，黑社會乘勢崛起，就連碩鼠都橫行無忌！上屆政府無能，苛政連連，弄得社會經濟委靡不振，市民人人財困；換屆後，港府未見扭轉頹勢，港人仍陷於水深火熱之中，禍害卒之陸續浮現！

本港昨日凌晨時分發生一宗人間慘劇，一名年僅3個月大的男嬰，在大角咀一個單位內陷入昏迷，被送往廣華醫院搶救後，依然回天乏術。法醫初步檢視後，發現男嬰身體上滿布傷痕，臉部有瘀傷，四肢有灼傷，且相信傷勢是最近才造成，認為情況可疑，於是轉交警方跟進。重案組接手調查後，發現男嬰的生母因財政問題，上月底把男嬰託付給一對認識數年的夫婦照顧；未料不足一個月，男嬰已慘遭毒手。警方以涉嫌謀殺拘捕該對夫婦，正調查疑兇身份、男嬰受傷經過及疑兇作案動機等。

從男嬰遺體滿布傷痕，足以推斷他生前曾遭受非人對待；至於鄰居披露單位內不時傳出淒厲的嬰兒哭聲，更坐實了男嬰的悲慘遭遇。試問誰又會對嬰兒痛哭置之不顧？何況，僅3個月大的嬰孩一般未懂爬行，躺在床上甚至連自行轉身都有困難；若非疏忽照顧或主動虐待，對於男嬰滿身傷勢，照顧者又有何合理解釋呢？更重要的是，嬰孩受傷可大可小，照顧者豈有不緊張之理？倘非作賊心虛，該對夫婦為何直至男嬰陷入昏迷，才報警求助呢？

施虐者固然可恨，但可悲的又豈止男嬰？誠然，生母所託非人是事實，惟若不是財困，誰又願意讓親生骨肉離開身邊？個人因素或許是財困的主因，但經濟不景氣、港府扶貧不力，難道不是誘因嗎？疫情持續超過兩年，上屆政府推出一系列毫無科學根據且「無厘頭」的辣招，不但不能遏止病毒蔓延，反而摧殘百業，愈來愈多老字號倒閉，跨國企業撤離；用於救急的臨時失業支援計劃又諸多掣肘、陷阱處處，不但審批時間長，且審批時屢現疏漏，不少合情合理的申請遭到拒絕；縱使成功申請，也隨時被政府以各種理由要求退還，令人氣憤。

可悲的何止男嬰，而是全港市民！奉公守法者遭到不公對待，知法犯法者卻屢獲放生。有錢納稅的，眼見公帑屢遭浪費，捉老鼠盛惠每隻一萬元；無錢生活的，仍被港府祭出各種辣招，添煩添亂！本來繁榮昌盛的香港，飽受歷屆政府倒行逆施，早已風光不再，教港人如何不心灰意冷！高官深諳話術，數字卻不會騙人，短短一年內，超過11萬名港人移民，已說明一切；看不見前景、看不到轉機，有能力的港人索性遠走高飛！

財困的不止男嬰生母，幾乎每位港人都陷入各自困境，可謂「家家有本難唸的經」。今時今日的香港地，「有工作、有飯開」已稱得上是一種幸福。面對如斯境況，新一屆政府若不捉緊時間，把本港頹勢扭轉，推動經濟全面復甦，恐怕各式各樣的人間悲劇，只會接踵而來！