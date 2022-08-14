功夫茶：敲鑼打鼓大滅鼠　訂高標準來作主

香港環境衞生惡劣，尤其鼠患疫病頻生，全港18區，區區有鼠患。街市、食肆，甚至老人院舍到公立醫院，都見到老鼠蹤迹！本報關心社會，多次頭版、跨版報道公共衞生堪虞，為民請命，亦希望引來政府注視，唔好令香港呢個國際大都會美譽蒙塵。新政府上台個多月，終敲鑼打鼓要來一場清潔香港大行動！

嗱！歷屆政府過去都有類似大行動，之不過常被批評有頭威冇尾陣，每次大行動，一陣風後就打回原形！大行動變大龍鳳，全都係筲箕兜水——錯漏百出！今趟就唔同喇！就好似光屁股坐板櫈，咁即係點吖？即係有板有眼囉！

功夫茶都講過，清潔香港運動唔使全港做，好似啲半山區豪宅地段，使鬼政府去推行清潔運動咩！只要樓梯口發現隻曱甴，分分鐘冇18個工人飛撲出來都有半打出來追殺隻「小強」，效率一定高過食環署千百倍！所以今日起展開嘅3個月「清潔香港大行動3.0」，重點清理全港600多個衞生及街道管理黑點，起碼搵啱焦點，不至於如盲婆餵奶亂咁塞！如今對準全城衞生黑點，有了目標係邁出正確第一步！

各位，今趟新政府搞清潔黑點大行動，頗有破釜沉舟嘅架勢！由政務司副司長卓永興牽頭，佢尋日上電台節目侃侃而談，指過往因部門間權責不清以及工作唔到位，導致滅鼠成效不彰；由佢領導嘅「地區事項統籌工作組」早前開會，已提出改革方法，除咗成立19隊夜間治鼠隊，針對性地喺夜間時段捕鼠；使用「T型鼠餌盒」取代懸掛式鼠餌袋等。另方面會加強員工培訓，教予捕鼠方法。

此外，會與港大合作，制訂新嘅綜合鼠患指數，期望短期內取得成效。卓永興指出，現時鼠患指數有先天不足，以老鼠咬食多少次番薯計算，但如果該方法無效，指數自然低。講真，指數都係靠唔住，過去試過一些指數極低嘅地區，老鼠卻多到貓都唔想捉！今趟政府應把成效嘅標準訂得高啲，呢，所謂「取法於上，僅得為中；取法於中，故為其下」！卓永興話「不敢承諾未來街上不再有老鼠出現」！阿哥，大行動才展開，畀啲信心好冇？依家敲鑼打鼓日夜滅鼠，正所謂「過街老鼠人人喊打」，相信3個月內，街上應冇老鼠！之但係，3個月後清潔運動若未能持之以恒，就難講咯！

卓永興又話要做好公民教育，會與教育局籌備編纂衞生教育小冊子，從小教導小學及幼稚園學生正確衞生觀念、公民意識及責任感；呢啲其實應該一早做！佢又提到想檢討亂拋垃圾罰則。運動甫開展，功夫茶覺得政府先做好自己滅鼠掃除衞生黑點本分，皆因花香引蜂蝶，腐肉招老鼠！民生多艱，切勿喺罰則上加碼打市民主意吖！