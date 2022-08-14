世界視線：核電廠再三遇襲　烏克蘭玉石俱焚

位於烏克蘭東南部的扎波羅熱核電廠近日頻頻遇襲，俄烏互相指摘是對方所為。事件觸動國際社會神經，皆因扎波羅熱核電廠一旦發生洩漏事故，極可能造成比1986年切爾諾貝爾核事故更嚴重的後果。七大工業國集團（G7）外長發聲，要求佔領核電廠的俄軍交還核電廠控制權；俄方反斥烏軍攻擊核電廠之舉與玩火無疑；聯合國則提議把核電廠列為非軍事區，立即停止在附近一切軍事活動。

當年切爾諾貝爾核電廠4號反應堆爆炸後，周遭2,600平方公里列為禁區，逾10萬居民需緊急疏散，國際原子能機構相信，多達4,000人死於與輻射有關的疾病。扎波羅熱核電廠為目前歐洲最大的核電站，烏方早前指一旦該核電站發生災難性事故，逾3萬平方公里將列為禁區，等如約10個切爾諾貝爾事故禁區，潛在污染面積更高達200萬平方公里，歐洲必遭受不同程度的核污染。

俄軍由3月起控制扎波羅熱核電站，並希望將其連接到克里米亞電網。若俄方在佔領區內施襲並造成核洩漏，該片土地便變得毫無用處，自然也失去了控制的意義，那有甚麼理由要搬石砸腳、壞自己好事？反倒是核電站發生事故，烏方一方面可以破壞俄方利益，同時可以在核洩漏問題上，配合西方輿論加深俄國侵略者的形象。

那麼到底是誰膽敢襲擊核電站？歐美當然站在基輔政府一方，但奇怪地未有大力譴責莫斯科；有美國智庫則為俄方攻擊核電站給出理由，指俄方欲以核洩漏危機，打擊西方對烏軍的援助；甚至有聲音指出俄軍有「內鬼」。反倒是烏克蘭總統澤連斯基說出一番耐人尋味的話，稱烏方須思考如何對俄施加最大可能損失、從而縮短戰爭。

現時烏克蘭在烏東的防守逐漸坍塌，反攻赫爾松也未見寸進。眼見歐美因內部的經濟政治危機，對烏國支持日漸下降，澤連斯基必須吸引外界關注以及爭取西方支持，結果當地接連出現核電廠遇襲、克里米亞爆炸。聯合國警告，對核電廠發動任何攻擊都是自取滅亡，惟美國對此「隻眼開隻眼閉」，說不定心中想着：打不贏就玉石俱焚，反正離我很遠，但離俄羅斯很近。