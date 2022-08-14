世界大局正處於極其微妙之勢，互動因素複雜，變化不依常規。但苟一不慎，會引發世界大戰，以至核戰。這個大局裏有歐亞兩個分局。

在歐洲，美國是要摧毀俄羅斯，但俄有核武，不如當年烏克蘭政府放棄核武那樣愚蠢。美國以烏克蘭來攻擊俄羅斯，由逐步蠶食變成代理人之戰，更進而為動員整個歐洲與G7來對俄施壓。開始時俄美還有默契，攻守之度有限。當俄在戰場取勝，美國便升級對烏的軍援和對俄的制裁。近日用先進導彈火炮與深化電磁戰的介入，攻擊俄軍，使戰場上的形勢有變。若美國進一步提升烏克蘭的武器水平和加強參戰，俄軍未必可守既得戰果。俄羅斯可能不再自我抑制，改採新的戰略。一是會否直接攻擊基輔與烏克蘭西部；二是會否開闢新戰場，白羅斯參戰，乃至對付波羅的海國家。俄是不能敗，不能敗便要拚命。美國會否推歐盟北約與俄開展新一場歐洲大戰呢？歐盟在俄拚命時會否願意為美國霸權犧牲呢？無論如何，除非美國止步，歐洲大戰的機率甚高。

中國不與俄結盟，在烏克蘭之戰中，讓俄獨自應對西方。中國是避免與美國衝突。但美國卻借此機會，同時壓迫中國。可與對俄戰略不同，美國是以台灣問題製造緊張，用軍演來威逼。並動員澳、日逐步加強對華的圍堵和威嚇，企圖引發中國內部和亞洲的變化。美國未必不想在當前引誘中國開戰，從而用對付俄羅斯的策略來對付中國，也用政治動員脅迫其他國家參與，從而為它的霸權作最後一戰。中國現時軍力防衞足夠，但要與美國在國際角力還欠實力和部署。若佩洛西竄訪台灣引發戰事，中國即使可武統台灣，卻會受美國的全面敵對和制裁，得不償失。此後更會長期熱冷戰交替，發展的大計受挫。中國不戰但兵圍台灣是高招，可是解決不了中美今後的衝突和對抗。

美國欲發動全球來針對中俄，中俄亦拉攏非西方國家來抗衡，全球便被牽連在內，情況便更為複雜。

關鍵是若俄羅斯敗，必然引發歐洲大戰，中國能否置身度外？若大戰中俄敗，美國必然乘勢攻擊中國。俄敗，中國內部亦可能有變。或者美國的戰略便是在排除核戰外，全力助烏克蘭抗俄，更多的先進武器、人員和電磁戰手段將會加入，要在戰場上打垮俄軍。中國要坐視俄羅斯的獨力難支嗎？