台灣當局從來就強烈抗拒大陸「和平統一，一國兩制」的安排，從40多年前的「葉九條」就反對，儘管「葉九條」中包括了台灣統一後，可以「保留軍隊」這個在當時就令世人感到「太過寬鬆」、「有失原則」的條件。

長期以來，大陸也知道台灣方面抗拒「一國兩制」，不管多寬鬆也會抗拒。因此，在推出「一國兩制」方案的同時，大陸也曾一再表示，只要認同「一中原則」，甚麼都可以談，甚麼方案都可以提出，然而台灣就是不談。原因很簡單，台灣當局根本反對「一中原則」，根本不想統一。他們追求的是——「一中一台」、「台灣是主權獨立國家」、「台灣建國」。

台灣當局知道這些目標大陸絕不可能接受，統一方針不可動搖，於是就和大陸玩拖字訣——「維持台海現狀」。在這個障眼法下，他們又大切「台獨」和「去中國化」之香腸，等待時機，再一舉改變「台海現狀」，實現分裂圖謀。整個謀劃和伎倆，都得到美國的支持和指導。

對此，北京的原則和章法是絕不放棄武統的「選項」，以最大誠意、盡最大努力實現和平統一，對台灣不斷送上「經貿大禮」，希望他們嘗到統一的好處，放棄「謀獨」的妄想。

然而，台灣當局對此誤判得「離晒大譜」。一是他們以為，大陸「武統」只是恐嚇，大陸並無這樣的軍力，滔滔台灣海峽可永保台灣安全；二是美國武力支援，台灣安全「雙保險」；三是大陸「政局會變」，遲早放棄「武統」；四是若武統，會引發「大陸內亂」；五是台灣朝野認為，他們愈是抗拒統一，大陸愈會對台灣好，「優惠愈多」，台灣愈能賺到外匯向美購買「先進武器」，大陸愈是「不敢攻台」，對「台灣安全形成良性循環」。

然而，這些年來形勢大變，即使完成「和統」，「一國兩制」大陸已丟掉了「台灣保留軍隊」；一旦武統，「一國兩制」會進一步抽空或去如黃鶴。