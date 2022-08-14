台海局勢劍拔弩張之際，美國又將關稅話題拿出來翻炒，故意透過傳媒放風指拜登政府正重新考慮關稅問題，原因是解放軍包圍台灣舉行實戰化演訓。看來老美確實已經技窮，貿易戰這張牌早就打爛了，他們依然樂此不疲，將其視為威脅中國的武器，甚至企圖跟台灣問題等價交換，只能說明他們實在幼稚、膚淺、無聊。

最近幾個月來，美方翻來覆去談論相關話題，一時說考慮取消部分對華關稅，一時又說保留關稅作為對華博弈的籌碼。華府官員各說各話，爭得面紅耳赤，以致遲遲未有定論，直至今天還在強調重新考慮，簡直是國際笑柄。實際上，關稅問題從頭到尾都是美方自編自導自演的獨角戲，中方根本不在乎，更不參與話題的討論，反正絕大部分關稅由美國消費者承擔，他們願意自傷自殘，別人管不着。

至於美國將關稅作為對華博弈的籌碼，更是天大笑話。貿易戰開打以來，中美貿易額不但沒有減少，反而屢創新高，中方順差更是不斷刷新紀錄，這說明甚麼？說明美國高度依賴中國產品，徵稅愈多，美國消費者負擔愈重，通脹愈烈。道理淺顯易懂，偏偏華府政客們不知集體吃錯甚麼藥，非一條道走到黑不可，即使撞到南山也不願回頭。

歸根究柢，一切都是華府自大自戀造成。他們以為取消部分關稅是一種恩賜，所以現在放風說要重新考慮，就能令中方患得患失，從而在台灣問題上讓步。其實正如中國外交部發言人強調，不要指望中方以本身的核心利益做交易。台灣問題是中國的核心利益，關稅問題只是雞毛蒜皮，華府將兩者混為一談，不亦謬乎？對中方而言，是否取消關稅已經不重要，美方以此討價還價，顯然是打錯算盤。

一節見則百節知，單是關稅問題就令拜登政府如此糾結，如此反口覆舌，除了反映其行政效率低劣，也證明美式民主失去自我糾錯能力。明眼人都知道關稅損害美國消費者，推高生活成本和通脹，難道華府政客們不知道？他們不是不知道，而是為了反華「政治正確」，明知對華產品徵稅等於自傷自殘，也要一意孤行，明知取消關稅可以令美國消費者受惠及紓緩通脹，也不願執行。這就是美式民主最虛偽、最荒謬的地方，為了政治可以不顧經濟民生，為了意識形態可以肆意破壞國際規則。