風風火火的全港清潔運動又告展開，首階段的打擊衞生黑點計劃為期3個月，各部門將重點打擊數百個垃圾棄置黑點。領導是次運動的政務司副司長卓永興表示，將檢討亂拋垃圾定額罰款是否仍然有效；有需要檢視店舖違規的處理手法，或要加強食肆扣分制；而本港部分地方19年來仍是衞生黑點，反映清潔工作不夠徹底完善；又指過去因為部門分工不清，影響工作成效，現在會釐清領頭部門，建立標準運作模式云云。

民生無小事，本報多年來不斷踢爆本港衞生情況惡劣，鼠患、蚊患嚴重，垃圾堆積，污水滿街，無非督促政府重視民生、改善衞生。儘管歷屆特區政府都有推行全港清潔運動，惟新政府今次擺出前所未有的強政勵治姿態，急欲有一番作為，市民當然樂觀其成。

眾所周知，香港環境衞生每況愈下，同食環署尸位素餐絕對脫不了關係。卓永興提到過去政府部門的清潔工作做得不夠徹底完善，又直認有分工不清的情況，敢於承認不足是好事，但諷刺的是，卓永興曾經長期擔任食環署署長，為何擔任署長期間，不見他承認清潔工作做得不夠徹底完善，更不見他直認存在分工不清呢？

食環署一直長居最多市民投訴的政府部門三甲位置，由公眾地方到公眾街市，由店舖衞生到冷氣機滴水，統統關這個部門的事。要是食環官僚有認真工作，香港豈會淪為老鼠港、垃圾港、疫病港？卓永興又豈要風風火火地領導各部門搞全港清潔運動？顯而易見，部門之間互相卸責存在已久，食環署「蛇王吞泡」、有法不依、執法不嚴亦有本報和申訴專員公署調查為證。卓永興在任時不覺得有問題，現在換了崗位即發現大有問題，難道位置不同了，連腦袋也換掉了？