美國眾議院議長佩洛西不聽北京勸喻，堅持出訪台灣。大陸一怒之下，旋即在環繞台灣島的7處海域，舉行大規模的軍事演習，為期接近一周，直至近日才告初步結束。整個過程雖然是導彈橫飛、炮聲隆隆，寶島終究還是危而不危，能夠安然度過。事前不少評論者擔心，解放軍會截擊佩洛西的專機，甚至會順勢攻打台灣全島，講得繪影繪聲，但是這類戲劇性的場面，始終沒有發生。

正如本欄過去所講，中南海的領導人十分理智，做事衡情度理，按部就班，不會為一時意氣，而做出過頭之事。佩洛西將會出訪台灣的消息，在7月中旬以後便已轟傳。其時筆者斟酌情勢，再預計北京會作出的合理反應，乃於7月22日撰文，指出中南海應對佩洛西此行，有上、中、下三種策略可用，但當中沒有一項，是會危及佩洛西的人身安全。理由很簡單，我不相信阿爺會選在此時此刻，去跟美國完全撕破臉皮，柿子應該先挑軟的捏，現階段只消集中對付台獨分子便行。

建議中的所謂上策，其實只有11個字，就是若然蔡英文政府堅持讓佩洛西往訪，那麼「台灣的天空從此不再平靜」。最終正是一如所料，北京只選取了打擊台獨分子的策略，對佩婦人的飛機，還是由它去了，但是經此一役，北京一舉突破了多條軍事界線，解放軍的戰機正式飛越了「海峽中線」，東風導彈更加不客氣，在寶島之上穿行而過，台灣的天空果然不再平靜，而且很可能，以後都不會再有平靜。

在佩洛西離開台灣之後，大陸隨即推出了新一份的「台灣白皮書」。有不少評論者認為，這是意味着統一台灣的進程，已經正式列入日程表。