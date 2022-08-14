有團體進行研究，指受訪年輕人普遍對社會不抱太大期望，卻表示不願「躺平」，相信自己或能創造希望和可能。調查還觸及年輕人若干奇怪思維，令凡有觀察力者大起共鳴。

說到年輕人常抱怨缺乏向上流動機會，資深電影美術指導文念中早前被某YouTube頻道主持人問到「作為新導演一入行，電影工業冇嘞，好慘、有啲灰，點睇依家香港電影市場？」文回答：「我入行30年，睇到好多副導演想做導演、想有自己嘅一部戲係好難，但呢幾年係我從未見過咁多新導演可以拍到自己戲嘅幾年，咁你話個市道好唔好，電影係咪冇嘞？」如此生機處處的答案，與一眾年輕主持聽罷臉如死灰，相映成趣。

要承認自己既無才華又懶下苦功，諉過社會扼殺年輕人發展空間，無疑是省時省力的掩眼法。一位編劇出身現已移居英國的黃人KOL曾說，有聲稱對電影很有抱負的年輕人來學戲，「但佢哋連《教父》、《亂》等電影史上經典都冇睇過」，見微知著，年輕人的「努力」多以口頭方式呈現。

研究還指多數受訪年輕人在職場上有感資歷尚淺，擔心同事「唔會好想同我合作」，於是溝通上缺乏自信。年輕人疑有被害妄想，做事左支右絀，惟筆者觀察到不少年輕人連「早晨」也不會說，有人為他們按住升降機門，亦連「唔該晒」也在心中，這些基本禮貌難道要自信心爆棚才可展現嗎？

鑑於時下年輕人「自信心低落」，上司、前輩好應採取主動：「新同事你好，影張selfie吖，未自我介紹添，我係呢間公司嘅老闆，叫我奀仔得喇，親切啲」，這才叫社會應有之義？電影《梅艷芳》那句「做大嘅要教啲細，只要佢哋肯學就要教」，做細的卻覺得「好uncle囉，主動啲啦，你班老嘢」。