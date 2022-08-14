本港面對人口老化，醫療服務需求愈來愈大。公院輪候時間多年來為人詬病，專科門診等候時間動輒以年計，凸顯基層醫療服務重要性。中醫重視治未病、扶正祛邪、治病求本，配以中藥、針灸、食療等固本培元，能於推廣基層健康中充當更積極的角色，亦可減低公營醫療負荷。

惟現時本港缺乏完整公營中醫服務，據2017年《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》，註冊中醫公私營比例分別為12%及88%。18區的教研中心由醫管局、非政府機構及本地大學合作，靠部分資助、部分自負盈虧的模式營運。再者，教研中心每年亦只能提供62萬個資助名額，而且收費比醫管局普通科門診貴70元，市民難免會選公營診治服務。

政府於2018年《施政報告》中表示，將中醫藥納入醫療系統，但至今仍未見成效。內地於《「十四五」中醫藥發展規劃》強調要「破除體制機制和政策障礙……建立符合中醫藥特點的服務體系、服務模式、管理模式、人才培養模式」。香港亦應參考相關做法，拆牆鬆綁，建立符合本地中醫藥發展特色的體系，如設立中醫藥管理局、引入中醫醫療專業責任保障等。

現時康健中心或康健站服務只轉介中風、腰背痛及膝關節退化痛症特定疾病患者，給予針灸津貼卻不包中藥資助，理應擴大資助範圍。而中醫於治理婦科、兒科、皮膚病、急性病等亦有顯著功效，期望能獲轉介專業醫療服務如化學檢驗及放射檢驗的權限，從而提升中醫服務水平。

中醫醫院料2025年啟用，是本港中醫藥發展路上的重要里程碑。筆者期望政府於中醫發展規劃藍圖，促中西醫結合，將中醫服務納入基層醫療，造福市民。